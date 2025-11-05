  2. দেশজুড়ে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জমি নিয়ে দুই ভাইয়ের বিরোধে সংঘর্ষ, আহত ৪০

প্রকাশিত: ০৪:৪৯ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে দুই ভাইয়ের জমি নিয়ে বিরোধের জেরে সংঘর্ষে অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছেন। বুধবার (৫ নভেম্বর) সকালে উপজেলার পাকশিমুল ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এসময় একাধিক বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, কিছুদিন আগে সাত্তার ও এমদাদুলের মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দেয়। বিষয়টি মীমাংসার জন্যে শনিবার দিন ধার্য ছিল। এরমধ্যে বুধবার দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোরশেদুল আলম চৌধুরী বলেছেন, এর আগেও বিষয়টি নিয়ে উভয় পক্ষকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে শান্ত থাকার পরামর্শ দেই। কিন্তু সকালে দুইপক্ষ আবার সকালে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

