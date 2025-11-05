  2. দেশজুড়ে

কক্সবাজারে নিহত ৫

পরিবারের আনন্দ ভ্রমণ মুহূর্তেই পরিণত হলো বিষাদে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৪:৫৫ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
পরিবারের আনন্দ ভ্রমণ মুহূর্তেই পরিণত হলো বিষাদে
দুর্ঘটনাকবলিত মাইক্রোবাস। ছবি-জাগো নিউজ

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম পৌরসভার চান্দিশকরা গ্রামের বাসিন্দা উদয় পাটোয়ারী (৪৩)। তিনি মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সে চাকরি করেন। দীর্ঘদিনের কর্মব্যস্ততার কারণে স্বজনদের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল না। তাই পরিকল্পনা করেন সবাই মিলে কক্সবাজারে বেড়াতে যাবেন।

মঙ্গলবার রাতে (৪ নভেম্বর) ঢাকার উত্তরার বাসা থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশে ভাড়া করা মাইক্রোবাসে রওয়ানা দেন উদয় পাটোয়ারী, স্ত্রী ফারজানা মজুমদার লিজা (২৮), ছেলে সামাদ পাটোয়ারী (৪), শ্যালিকা ফারহানা মজুমদার টিজা (২৫) ও শ্যালক শাহেদ মজুমদার লিশান (২২)।

পথে রাত আড়াইটার দিকে চৌদ্দগ্রাম বাজারে কাজী রাজ্জাক টাওয়ার থেকে মা রুমি বেগম (৬৫), বোন সাদিয়া আক্তার পাটোয়ারী (২৪) এবং ফালগুনকরা থেকে রাত পৌনে ৩টায় উদয়ের শাশুড়ি রিজওয়ানা মজুমদার শিল্পীকে (৫৫) নিয়ে কক্সবাজারের উদ্দেশে রওয়ানা করেন। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চকরিয়ার ফাঁসিয়াখালীর ঢালা এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে তাদের বহনকারী মাইক্রোবাসের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন পাঁচজন।

নিহতরা হলেন উদয় পাটোয়ারীর স্ত্রী ফারজানা মজুমদার লিজা, শাশুড়ি রিজওয়ানা মজুমদার শিল্পী, শ্যালিকা ফারহানা মজুমদার টিজা, মা রুমি বেগম ও বোন সাদিয়া পাটোয়ারী।

বুধবার (৫ নভেম্বর) দুপুরে মালুমঘাট হাইওয়ে থানার ইনচার্জ মেহেদী হাসান এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, ভোরের দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ফাঁসিয়াখালী ঢালা এলাকায় চট্টগ্রামমুখী মারসা পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে কক্সবাজারমুখী উদয় পাটোয়ারীর স্বজনদের বহন করা মাইক্রোবাসটির সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই পাঁচজন মারা যান। আহত চালকসহ অন্যদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

উদয়ের শ্বশুর আবদুল মন্নান মজুমদার বলেন, ‌‘জামাতার উদ্যোগে পরিবারের সদস্যরা কক্সবাজারে আনন্দ ভ্রমণের জন্য মঙ্গলবার রাতে একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করে রওয়ানা দেয়। পথে চকরিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছে। আনন্দ ভ্রমণ বিষাদে পরিণত হলো।’

জাহিদ পাটোয়ারী/এসআর/এএসএম

