প্রকাশিত: ০৪:৫৬ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
হান্নানকে মনোনয়ন না দেওয়ায় দ্বিতীয় দিনের মতো সড়ক অবরোধ

চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এম এ হান্নানকে দলীয় মনোনয়ন না দেওয়ায় দ্বিতীয় দিনের মতো সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছে তার সমর্থকরা। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকাল থেকে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ বুধবার (৫ নভেম্বর) দুপুর পর্যন্ত চলমান।

সরেজমিনে দেখা যায়, বুধবার বেলা ১১টার দিকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে বিএনপির নেতাকর্মীরা ফরিদগঞ্জ পৌর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় জড়ো হন। এসময় তারা টায়ার ও কাঠের গুঁড়ি ফেলে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে রাখেন।

অন্যদিকে, একই আসনে কেন্দ্রীয় বিএনপির ব্যাংকিং ও রাজস্ব বিষয়ক সম্পাদক এবং প্রার্থী হারুনুর রশীদের সমর্থক দলীয় নেতাকর্মীরাও বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেন। এতে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কারণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এক পর্যায়ে এম এ হান্নানের সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের মুখোমুখি অবস্থান তৈরি হয়। বর্তমানে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক মেয়র মঞ্জিল হোসেন বলেন, একটি কুচক্র মহল ষড়যন্ত্র করে এম এ হান্নানের বিরুদ্ধে লেগেছে। তাদের প্রভাবেই তার মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। এটি দলের প্রতি এবং হান্নানের প্রতি অন্যায়। আমরা এ সিদ্ধান্ত মেনে নেব না। আমাদের দাবি না মানা হলে আরও কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

