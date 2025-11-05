ঘুমন্ত যুবককে সাপের ছোবল, ওঝার ঝাড়ফুঁকের পর হাসপাতালে মৃত্যু

ঘুমন্ত যুবককে সাপের ছোবল, ওঝার ঝাড়ফুঁকের পর হাসপাতালে মৃত্যু
মেহেরপুরের গাংনীতে সাপের কামড়ে শামীম হোসেন (২৮) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) দিনগত গভীর রাতে নিজ ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে সাপে কাটে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, উপজেলার করমদী মাঠপাড়া গ্রামের হারান আলীর ছেলে শামীম হোসেন ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ রাত ২টার দিকে হাতের আঙুলে বিষধর সাপ কামড় দেয়। জেগে উঠে পরিবারের সদস্যদের জানানোর পর তাকে দ্রুত স্থানীয় এক ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ঝাড়ফুঁক ও পানি পড়া খাওয়ানো হয়। কিন্তু অবস্থার অবনতি ঘটলে সকালে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শামীমের মৃত্যু হয়।
নিহতের বাবা হারান আলী জানান, ‘ছেলের হাতের আঙুলে সাপ কামড় দিলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে হাত বাঁধতে। তারপর রাতে ওঝার কাছে নিয়ে যাই। গোখরা কামড়েছে কিন্তু বিষ নেই। পরে ছেলে আরও অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে আর বাঁচানো গেল না ‘
মেহেরপুর গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুল্লাহ আজিজ বলেন, ‘সকালে শামীম হোসেন নামের একজন সাপে কাটা রোগী হাসপাতালে আসে। তাকে আমরা চিকিৎসা দিই, কিন্তু হাসপাতালে আসতে অনেক দেরি হয়েছে। ফলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।’
আসিফ ইকবাল/আরএইচ/এএসএম