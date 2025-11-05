যশোরে ৩১৯ গ্রাম সোনার বারসহ পাচারকারী আটক
যশোরে বিজিবি সদস্যরা অভিযান চালিয়ে অর্ধকোটি টাকার সোনার বারসহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে।
বুধবার (৫ নভেম্বর) সকালে যশোর-নড়াইল মহাসড়কের রয়টোকা বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিজিবি যশোর ব্যাটালিয়নের সদস্যরা এ বার উদ্ধার করে। আটক পাচারকারী ওসমান গনি যশোর শহরের মোল্লাপাড়া বারান্দীপাড়া এলাকার সৈয়দ আলী মণ্ডলের ছেলে।
বিজিবি সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যশোর ব্যাটালিয়নের একটি টহলদল যশোর-নড়াইল মহাসড়কের রয়টোকা বাজার এলাকায় অবস্থান নেয়। এ সময় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি চালালে তার প্যান্টের পকেটের ভেতর বিশেষ কায়দায় লুকানো অবস্থায় তিনটি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের ওজন ৩১৯ গ্রাম।
এ সময় তার কাছ থেকে দুটি মোবাইল, একটি হেডফোন ও নগদ দুই হাজার ৩৫০ টাকা জব্দ করা হয়। উদ্ধারকৃত স্বর্ণ ও অন্যান্য মালামালের আনুমানিক মূল্য ধরা হয়েছে ৫৫ লাখ ৪৭ হাজার ৩৪ টাকা।
যশোর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওসমান গনি স্বীকার করেছেন, তিনি ঢাকার ধোলাইপাড় এলাকার চোরাকারবারীদের কাছ থেকে স্বর্ণের বার সংগ্রহ করে বেনাপোল সীমান্ত পথে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এ ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় মামলা করা হয়েছে।
মিলন রহমান/আরএইচ/জিকেএস