ঝিনাইদহে যুবলীগ নেতাকে পিটিয়ে পুলিশে দিলো জনতা

ঝিনাইদহে যুবলীগ নেতাকে পিটিয়ে পুলিশে দিলো জনতা
ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি শামীম মোল্লাকে গণপিটুনির পরে পুলিশে দিয়েছে ছাত্র-জনতা। এ সময় যুবলীগ নেতার ব্যবহৃত প্রাইভেটকার ভাঙচুর করা হয়।
বুধবার (৫ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে ঝিনাইদহ শহরে এলজিইডি কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, পরে দুপুর ১টার দিকে শৈলকূপা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি শামিম হোসেন মোল্লা এলজিইডির জেলা কার্যালয়ে আসেন। এসময় ছাত্রদের একটি গ্রুপের সঙ্গে যুবলীগ নেতার বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে উপস্থিত ছাত্র-জনতা যুবলীগ নেতা শামীম মোল্লাকে গণপিটুনি দেয়। এসময় একটি প্রাইভেটকারে ভাঙচুর চালায় তারা।
পরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্রদলের কয়েকজন নেতা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবলীগ নেতা শামীম মোল্লাকে উদ্ধার করে। পরে তাকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে ছাত্র নেতারা।
ঝিনাইদহ সদর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে যুবলীগ নেতাকে নিয়ে এসেছি। তার বিরুদ্ধে সদর থানায় কোনো মামলা নেই। চিকিৎসা শেষে শৈলকূপা থানা পুলিশের কাছে তাকে হস্তান্তর করা হবে।
