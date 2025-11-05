রাঙ্গামাটিতে বরকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুদকের অভিযান
দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে রাঙ্গামাটির বরকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার (৫ নভেম্বর) সকালে রাঙ্গামাটি দুদকের সহকারি পরিচালক আহমেদ ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে রাঙ্গামাটির বরকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অভিযান পরিচালনা করা হয়।
এছাড়া উপজেলার আইমাছড়া পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতি ও অনিয়মের সত্যতা পেয়েছে দুদক।
রাঙ্গামাটি দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক আহমেদ ফরহাদ হোসেন জানান, অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগেরভিত্তিতে বুধবার সকাল থেকে বরকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অভিযান পরিচালনা করি এবং এখানে অনিয়মের কিছু সত্যতা পেয়েছি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডাক্তার, কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতি, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বেহাল দশার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেছে। দ্রুত এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।
বরকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসক জিকু শীল জানান, দুদকের পক্ষ থেকে একটি টিম সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছে। আমরা সবকিছু উপস্থাপন করেছি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জনবল সংকট রয়েছে। এসব বিষয় নিয়ে দুদককে জানানো হয়েছে।
আরমান খান/এনএইচআর/জিকেএস