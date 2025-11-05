এনসিপি থেকে রিজভীকে সাময়িক অব্যাহতি

এনসিপি থেকে রিজভীকে সাময়িক অব্যাহতি
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় সংগঠক আজিজুর রহমান রিজভীকে দল থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। বুধবার (৫ নভেম্বর) এনসিপির দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনার সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
আজিজুর রহমান রিজভী ফেনী শহরের রামপুরের আড্ডাবাড়ির বাসিন্দা।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আপনার বিরুদ্ধে গুরুতর দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এবং উক্ত ঘটনায় আপনার আচরণ সংগঠনের নীতিবিরুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এমতাবস্থায়, আপনাকে আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম ও সদস্য সচিব আখতার হোসেনের নির্দেশক্রমে দলের সব দায়িত্ব থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হলো।
একইসঙ্গে আপনাকে কেন দল থেকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হবে না তার যথাযথ ব্যাখ্যা আগামী ৩ কার্য দিবসের মধ্যে শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান আবদুল্লাহ আল আমিন বরাবর দাখিলের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
এর আগে শনিবার রাতে খ্যাতিমান সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়েরের ফেসবুকে একটি পোস্ট প্রচার করা হয়। ওই পোস্টে এনসিপি নেতা রিজভীর সঙ্গে ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহজাহান সাজুর ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তির কথোপকথনের কল রেকর্ড প্রকাশ করা হয়। এতে রিজভীর বিরুদ্ধে মামলা বাণিজ্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে বলে দাবি করা হয়।
প্রকাশিত কল রেকর্ডসহ পোস্ট ঘিরে ব্যাপক সমালোচনার পর দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সংগঠনটির একটি সূত্র দাবি করে।
জুলকারনাইন সায়ের তার পোস্টে উল্লেখ করেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার মামলায় ২০২৫ সালের ৫ মে রাতে ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহজাহান সাজু গ্রেফতার হন। সাজু ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট ফেনীর মহিপালে ছাত্র-জনতা হত্যাকাণ্ডসহ একাধিক মামলার আসামি এবং জেলা যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এনএইচআর/এএসএম