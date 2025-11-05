মুন্সিগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ

মুন্সিগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ
মুন্সিগঞ্জ-১ আসনে ঘোষিত মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা।
বুধবার (১১ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের পাশে মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরের ছনবাড়ী এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন তারা।
এতে অংশ নেন বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী শ্রীনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও মুন্সিগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মমিন আলী, কেন্দ্রীয় বিএনপির সেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী সপু।
এর আগে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে শ্রীনগরের চকবাজার এলাকায় বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে নেতাকর্মীরা এসে জড়ো হতে থাকেন। পরে সেখান থেকে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী মমিন আলীর নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শ্রীনগরের ছনবাড়ী এলাকায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের পাশে অবস্থান নেন।
নেতাকর্মীদের অভিযোগ, আসনটিতে দলের ত্যাগী নেতা মমিন আলীকে বঞ্চিত করা হয়েছে। দলের কঠিন সময়ে মমিন আলী তৃণমূলের নেতাকর্মীদের সংগঠিত রেখে দলকে উজ্জীবিত রেখেছেন। সেসময়ে যাকে নেতাকর্মীরা পাশে পাননি এমন একজনকে দল মনোনয়ন দিয়েছে। এ কারণে ওই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার দাবি জানান তারা।
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া বিএনপি নেতা তাজুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি করছি। দল যাকে মনোনয়ন দিয়েছে, তিনি কোনো দিন নির্যাতিত নেতাদের পাশে ছিলেন না।’
এসময় উপস্থিত ছিলেন সিরাজদীখান উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস ধীরন, শ্রীনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেনসহ দুই উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের বিএনপির নেতারা।
প্রসঙ্গত, মুন্সিগঞ্জ-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন সিরাজদিখান উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ।
