রাঙ্গামাটিতে হত্যা মামলায় একজনের যাবজ্জীবন

রাঙ্গামাটিতে হত্যা মামলায় একজনের যাবজ্জীবন
রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি উপজেলায় হত্যা মামলার আসামি জমর কান্তি চাকমাকে (৩২) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই আদেশে জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়।
বুধবার (৫ নভেম্বর) দুপুরে রাঙ্গামাটি জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক আহসান তারেক এ আদেশ দেন।
জমর কান্তি চাকমা বিলাইছড়ি উপজেলার ১ নম্বর বিলাইছড়ি ইউনিয়নের সাক্রাছড়িমুখ গ্রামের চিগোনকালা চাকমার ছেলে।
জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নথি সূত্রে জানা গেছে, ২০২০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকেলে বিলাইছড়ি উপজেলার ধুপশীল ফরেস্ট অফিসের কাছাকাছি রাইক্ষ্যাং নদীর পাড়ে মাছ শিকারের জাল সেলাইয়ের সময় মামলার বাদী মো. আরিফ ও নিহত ভিকটিম আব্দুর শুক্কুরসহ (৮৬) কয়েকজন জেলের সঙ্গে আসামি জমর কান্তি চাকমার কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে জমর কান্তি চাকমা আব্দুর শুক্কুরকে মাটিতে ফেলে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে ফেলে। এরপর আব্দুর শুক্কুরকে উদ্ধার করা হলে পর তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করে এবং নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট অনুভব। সেখান থেকে তাকে বিলাইছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ওই রাতেই বিলাইছড়ি থানায় হত্যা মামলা দায়ের করা হয়।
এ মামলায় জেলা ও দায়রা জজ আদালত আসামির যাবজ্জীবন সাজা দিয়েছেন। সাজা ঘোষণার সময় আসামি কারাগারে উপস্থিত ছিলেন।
রাঙ্গামাটি জেলা ও দায়রা জজ আদালতের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. জয়নাল আবেদীন আদালতের রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, জেলার বিলাইছড়ি উপজেলায় ২০২০ সালের একটি হত্যা মামলায় একমাত্র আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন আদালত। জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।
