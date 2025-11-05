  2. দেশজুড়ে

বিএনপির সমাবেশে এসে হার্ট অ্যাটাক, হাসপাতালে মৃত ঘোষণা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৭:৪১ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপির সমাবেশে এসে হার্ট অ্যাটাক, হাসপাতালে মৃত ঘোষণা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে বিএনপির আয়োজিত ন্যায্য পানি বণ্টনের দাবিতে সমাবেশে এসে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছেন সোনামসজিদ স্থলবন্দর আমদানি-রপ্তানিকারক গ্রুপের সভাপতি একরামুল হক।

বুধবার( ৫ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪ টায় শিবগঞ্জ পৌর এলাকার মনাকষা মোড়ে তার মৃত্যু হয়। একরামুল হক সোনামসজিদ স্থলবন্দর এলাকার বালিয়াদিঘী গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে।

নেতাকর্মীরা বলেন, দুপুর তিনটার দিকে শিবগঞ্জ সরকারি মডেল হাই স্কুলে বিশাল সমাবেশ ছিল। এসময় সবার সঙ্গে একত্রিত হয়ে সমাবেশস্থলে যাচ্ছিলেন একরামুল হক। এসময় হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক করেন তিনি। পরে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম কিবরিয়া জানিয়েছেন, বিএনপির সমাবেশ চলা অবস্থায় একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। সুরতহাল শেষে স্বজনদের কাছে মরদেহ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সোহান মাহমুদ/এনএইচআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।