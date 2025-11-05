দেশি-বিদেশি পুণ্যার্থীর পদচারণায় মুখর কান্তজীউ মন্দির

দেশি-বিদেশি পুণ্যার্থীর পদচারণায় মুখর কান্তজীউ মন্দির
দিনাজপুরে কান্তজীউ মন্দির প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী রাস মেলা শুরু হয়েছে। বুধবার (৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় মেলার উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. রিয়াজ উদ্দিন।
বিকেল থেকে মেলায় হাজারো দেশি-বিদেশি পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন ঐতিহাসিক এ মন্দির প্রাঙ্গণে দূর-দূরান্ত থেকে আসে মানুষ। বুধবার মধ্যরাতে শ্রীকৃষ্ণের রাস লীলা উদ্বোধন করবেন জেলা প্রশাসক মো. রফিকুল ইসলাম।
এখানে কেউ আসেন মনোবাসনা পূরণে, কেউ আসেন পুণ্যতা লাভের আশায়। আবার কেউ আসেন মন্দির দর্শনে। তবে সবারই প্রার্থনা থাকে সবার মঙ্গলের জন্য।
এখানকার পুরোহিতরা জানান, ২৭৪ বছর আগে দিনাজপুরের মহারাজ প্রাণনাথ এ মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখানে শ্রীকৃষ্ণের রাস লীলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী উঁচু-নিচু সব জাতির ধর্মপ্রাণ মানুষ রাস পূর্ণিমার রাতে এ উৎসবে অংশ নেয়।
রাস পূর্ণিমার একদিন আগে শত শত ভক্তের অংশগ্রহণে নগ্ন পদব্রজে (খালি পায় হেঁটে) প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কান্তনগর মন্দিরে নেওয়া হয়। এরপর প্রতি বছর কার্তিক মাসের চাঁদের পূর্ণিমায় এ রাস উৎসব পালিত হয়। নির্মল বিনোদনের জন্য সার্কাসসহ ধর্মীয় কীর্তনগান ছাড়াও হিন্দু ধর্মীয় বই-পুস্তক, শাঁখা-সিঁদুর, শঙ্খ, বালা, চুড়িসহ নানান পণ্যের পসরা সমৃদ্ধ দোকান মেলায় শোভা পেয়েছে।
