  2. দেশজুড়ে

জয়পুরহাট-২

‘অতিথি পাখিকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, মানি না মানবো না’

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি জয়পুরহাট
প্রকাশিত: ০৮:২০ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
‘অতিথি পাখিকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, মানি না মানবো না’

জয়পুরহাট-২ আসনে সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোস্তফা মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত হওয়ায় বিক্ষোভ করেছেন তার সমর্থকরা।

বুধবার (৫ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার রায়কালী বাজারে বিক্ষোভ করেন তারা।

এসময় সমর্থকরা বলেন, ‍‘ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোস্তফা একজন ত্যাগী নেতা। তাকে মনোনয়ন না দিয়ে একজন অতিথি পাখিকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। আমরা তা মানি না, মানবো না।’

জয়পুরহাট-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সচিব আব্দুল বারী।

আল মামুন/এসআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।