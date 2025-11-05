জয়পুরহাট-২
‘অতিথি পাখিকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, মানি না মানবো না’
জয়পুরহাট-২ আসনে সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোস্তফা মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত হওয়ায় বিক্ষোভ করেছেন তার সমর্থকরা।
বুধবার (৫ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার রায়কালী বাজারে বিক্ষোভ করেন তারা।
এসময় সমর্থকরা বলেন, ‘ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোস্তফা একজন ত্যাগী নেতা। তাকে মনোনয়ন না দিয়ে একজন অতিথি পাখিকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। আমরা তা মানি না, মানবো না।’
জয়পুরহাট-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সচিব আব্দুল বারী।
আল মামুন/এসআর/জিকেএস