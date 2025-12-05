  2. খেলাধুলা

ব্রিসবেন টেস্ট

ইংল্যান্ডকে ‘বাজবল’ শেখাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:১৫ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ইংল্যান্ডের ট্রেডমার্ক ‘বাজবল’ ক্রিকেটই যেন খেলছে অস্ট্রেলিয়া। ব্রিসবেন টেস্টে ইংলিশদের ৩৩৪ রানে অলআউট করে দিয়ে ওভারপ্রতি সাড়ে পাঁচের ওপর রান তুলছে অসিরা।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩৮ ওভারে অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ ৩ উইকেটে ২০০ রান। রানরেট ৫.২৬! দিবারাত্রির এই টেস্টে দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয় সেশনের খেলা চলছে।

ইংলিশদের অলআউট করে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরু থেকেই মারমুখী ছিল অস্ট্রেলিয়া। ট্রাভিস হেড আর জ্যাক ওয়েদারাল্ড ৭৯ বলের ওপেনিং জুটিতে তোলেন ৭৭ রান। ৪৩ বলে ৩৩ করে আউট হন হেড। ৭৮ বলে ৭২ আসে আরেক ওপেনার ওয়াদারাল্ডের ব্যাট থেকে।

মার্নাস লাবুশেনও সেই ওয়ানডে স্টাইলের ব্যাটিং চালিয়ে গেছেন। ৭৮ বলে ৬৫ করে বেন স্টোকসের বলে আউট হন তিনি।

এর আগে জো রুটকে টলানো গেলো না। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে নিজের প্রথম সেঞ্চুরি তুলে অপরাজিতই থেকে গেলেন সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক। তবে ব্রিসবেন টেস্টে শেষ উইকেট জুটিটা দ্বিতীয় দিনে আর খুব বড় হয়নি। দিনের ১৪ বল যেতেই অলআউট হয়েছে ইংল্যান্ড।

৭৬.২ ওভারে ৩৩৪ রানে থেমেছে ইংল্যান্ড। ২০৬ বলে ১৫ বাউন্ডারি আর ১ ছক্কায় ১৩৮ রানে অপরাজিত থাকেন রুট। ডগেটের বলে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ারে লাবুশেনের এক হাতে দুর্দান্ত ক্যাচ হয়ে শেষ ব্যাটার হিসেবে ফেরেন জোফরা আর্চার (৩৮)।

