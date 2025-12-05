বিশ্বকাপ ফুটবলের ড্র আজ রাতে, কোথায় কীভাবে কী নিয়মে?

বিশ্বকাপ ফুটবলের ড্র আজ রাতে, কোথায় কীভাবে কী নিয়মে?
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে এখনও সাত মাসের মতো সময় বাকি। তবে আজ রাতেই (শুক্রবার) হয়ে যাবে তার ড্র। অর্থাৎ গ্রুপপর্বে লিওনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো, কিলিয়ান এমবাপেরা কবে কার বিরুদ্ধে লড়বেন; তা জানতে পারা যাবে আজই।
আগামী বছর ১১ জুন থেকে শুরু হবে বিশ্বকাপ। ৪৮ দল নিয়ে বিশ্বকাপের ২৩তম আসরটি যৌথভাবে আয়োজন করবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকো।
কোথায় হবে ড্র?
যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির জন এফ কেনেডি সেন্টার ফর দ্য পারফর্মিং আর্টসে এই অনুষ্ঠান হবে। স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা থেকে শুরু হবে অনুষ্ঠান। ভারতীয় সময় রাত ১১টায়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ড্র অনুষ্ঠানে হাজির থাকার কথা।
কোথায় দেখা যাবে?
ফিফা ডট কম ওয়েবসাইট এবং ফিফার ইউটিউব চ্যানেলে দেখা যাবে।
কীভাবে ড্র হবে?
বিশ্বকাপের ৪৮টি দেশকে চারটি দলের ১২টি গ্রুপে ভাগ করা হবে। ড্রয়ের আগে দেশগুলিকে নভেম্বর/ডিসেম্বরের র্যাঙ্কিং অনুযায়ী বাছাই করে চারটি পাত্রে রাখা হবে। তিন আয়োজক দেশকে সর্বোচ্চ র্যাঙ্কিং দিয়ে ১ নম্বর পাত্রে রাখা হবে।
প্রতিটি পাত্র থেকে দলগুলোকে এলোমেলোভাবে বাছাই করা হবে এবং ১২টি গ্রুপের যে কোনও একটিতে রাখা হবে। ইউরোপ ছাড়া বাকি কোনও মহাদেশের দু’টি দেশ একটি গ্রুপে থাকতে পারবে না। ইউরোপের ক্ষেত্রে, সেই মহাদেশের সর্বোচ্চ দু’টি দেশ একটি গ্রুপে থাকতে পারবে।
১১ জুন প্রথম ম্যাচ হবে মেক্সিকোর অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে। ফলে মেক্সিকো থাকবে গ্রুপ এ-তে। দ্বিতীয় ম্যাচ হবে টরন্টোয়। তাই কানাডা থাকবে গ্রুপ বি-তে। লস অ্যাঞ্জেলেসে হবে তৃতীয় ম্যাচ। তাই আমেরিকা থাকবে গ্রুপ ডি-তে।
র্যাঙ্কিংয়ের সর্বোচ্চ দল (স্পেন), দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দল (আর্জেন্টিনা), তৃতীয় সর্বোচ্চ দল (ফ্রান্স) এবং চতুর্থ সর্বোচ্চ দল (ইংল্যান্ড) থাকবে দু’টি আলাদা অর্ধে। অর্থাৎ গ্রুপে জিতলে ফাইনালের আগে তাদের দেখা হবে না। তবে সেমিফাইনালে তৃতীয় বা চতুর্থ সর্বোচ্চ দলের বিরুদ্ধে খেলতে হতে পারে।
এবারই বিশ্বকাপের দেশের সংখ্যা ৩২ থেকে বেড়ে ৪৮ হয়েছে। ফলে ফাইনালে যেতে গেলে একটি বাড়তি রাউন্ড খেলতে হবে। প্রতিটি গ্রুপের প্রথম দু’টি দল ‘রাউন্ড অফ ৩২’-এর যোগ্যতা অর্জন করবে। পাশাপাশি আটটি সেরা তৃতীয় স্থানাধিকারী দলও ‘রাউন্ড অফ ৩২’-তে খেলবে।
কোন পাত্রে কারা থাকবে?
প্রথম পাত্র: যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কানাডা, স্পেন, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ব্রাজিল, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম এবং জার্মানি।
দ্বিতীয় পাত্র: ক্রোয়েশিয়া, মরক্কো, কলম্বিয়া, উরুগুয়ে, সুইজারল্যান্ড, জাপান, সেনেগাল, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইকুয়েডর, অস্ট্রেলিয়া এবং অস্ট্রিয়া।
তৃতীয় পাত্র: নরওয়ে, পানামা, মিশর, আলজেরিয়া, স্কটল্যান্ড, প্যারাগুয়ে, তিউনিশিয়া, আইভরি কোস্ট, উজবেকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব এবং দক্ষিণ আফ্রিকা।
চতুর্থ পাত্র: জর্ডান, কেপ ভার্দে, ঘানা, কুরাসাও, হাইতি, নিউজিল্যান্ড, উয়েফা প্লে-অফ এ, উয়েফা প্লে-অফ বি, উয়েফা প্লে-অফ সি, উয়েফা প্লে-অফ ডি, ফিফা প্লে-অফ কোয়ালিফায়ার ১ এবং ফিফা প্লে-অফ কোয়ালিফায়ার ২।
সকলেই কি যোগ্যতা অর্জন করেছে?
ড্রয়ের সময় ৪৮টির মধ্যে ৪২টি দেশ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ফেলেছে। ছয়টি দেশ আসবে প্লে-অফ থেকে। মার্চে সেই প্লে-অফ হবে। উয়েফা থেকে ১৬টি দেশ এবং ফিফার আন্তর্মহাদেশীয় প্লে-অফে ছয়টি দেশ খেলবে। প্লে-অফের গুরুত্বপূর্ণ দেশ বলতে রয়েছে চারবারের বিশ্বকাপজয়ী ইতালি। তারা উত্তর আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে খেলবে। এ ছাড়া ডেনমার্ক, পোল্যান্ড, সুইডেনের মতো বড় দেশগুলোও রয়েছে।
কারা র্যাঙ্কিংয়ের সবচেয়ে নিচে থাকা দল?
মোট চারটি দেশ প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলবে। তার মধ্যে রয়েছে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের দেড় লাখ জনসংখ্যার দেশ কুরাসাও। বাকি তিনটি দেশ হল উজবেকিস্তান, জর্ডান এবং কেপ ভার্দে। আকারে ছোট হলেও কুরাসাও র্যাঙ্কিংয়ে উপরের দিকে রয়েছে। তাদের ফিফা র্যাঙ্কিং ৮২। তাদের নিচে রয়েছে হাইতি (৮৪) এবং নিউজিল্যান্ড (৮৬)।
সূচি কবে জানা যাবে?
ড্রয়ের দিনই সূচি জানা যাবে। শনিবার আর একটি অনুষ্ঠানে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলোর সময়, স্টেডিয়ামের নাম জানা যাবে।
