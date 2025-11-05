৩৬ বছরের শিক্ষকতার ইতি টানলেন শায়েস্তা খাতুন
৩৬ বছর পর আবেগঘন বিদায় নিয়েছেন নরসিংদীর রায়পুরার খলিলাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শায়েস্তা খাতুন। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) শেষ কর্মদিবসে বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করেন শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীরা।
এসময় তাকে সম্মাননা স্মারক, উপহার সামগ্রী ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। বিদায়বেলায় সবার ভালোবাসায় সিক্ত হন শায়েস্তা খাতুন।
অনুষ্ঠানে ২০২২ সালে ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক ও মিয়াজানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এমদাদুল হকসহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, গ্রামের শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক ব্যক্তি ও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ বক্তব্য রাখেন।
বক্তারা বলেন, ৩৬ বছর আগে খলিলাবাদ গ্রামটিতে শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তখন গ্রামের লোকজন মিলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলে শুরু থেকে নিরলসভাবে পাঠদান দিতেন শায়েস্তা খাতুন। দীর্ঘ সময় ধরে দায়িত্ব পালন করে তিনি শুধু বিদ্যালয় নয়, গ্রামের মানুষকেও আলোকিত করেছেন। তার আন্তরিকতা, মানবিক মূল্যবোধ পাঠ্যবইয়ের শিক্ষার বাইরে অনেক শিক্ষার্থীকে আলোকিত করেছেন।
শায়েস্তা খাতুন বলেন, ‘বিদায় অনেক কষ্টের। আমি স্কুলটি থেকে কোনো বিদায় নিতে চাই না। তবে আমার কোমলমতি শিক্ষার্থী, সহকর্মী ও এলাকাবাসী যে সম্মান দিয়েছেন তাতে আমি মুগ্ধ। সবার কাছ থেকে একজন শিক্ষকের এমন সম্মান পাওয়া সত্যিই গর্বের।’
আরএইচ/জিকেএস