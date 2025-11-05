ময়মনসিংহে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ

ময়মনসিংহে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ঘোষিত প্রার্থী তালিকায় ময়মনসিংহ-৩ (গৌরীপুর) আসনে তায়েবুর রহমান হিরণের নাম ঘোষণা না করায় তার কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষোভ করেছে।
বুধবার (৫ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার পাটবাজার থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। এসময় শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মিছিলটি। পরে সমাবেশে বক্তারা তায়েবুর রহমান হিরণকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান।
বক্তব্য জানতে চাইলে বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত তায়েবুর রহমান হিরণ জাগো নিউজকে বলেন, ২০১৪ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আমি দলীয় মনোনয়ন পাই। সেখানে এম ইকবাল হোসাইন নিজের স্বাক্ষরে মকবুল হোসেনকে মনোনয়ন দেন এবং পরে দলের সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী সাহেবের স্বাক্ষর জাল করে আমাকে বহিষ্কার করা হয়েছে মর্মে ভুয়া স্বাক্ষরের কাগজ বিলি করেন। ফলে কেন্দ্র তাকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পদ থেকে অব্যাহতি দেন।
এম ইকবাল হোসাইন ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি চ্যালেঞ্জ করে তায়েবুর রহমান হিরণ আরও বলেন, ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ফ্যাসিবাদবিরোধী মূল আন্দোলন সংগ্রাম, শেখ হাসিনার পদত্যাগের ১ দফা দাবিতে হরতাল, অবরোধ, লিফলেট বিতরণ, লাঠি মিছিল, মশাল মিছিলে এম ইকবাল হোসাইন অংশ নেয়নি।
চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, এসব আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণের কোনো প্রমাণ এম ইকবাল হোসাইন দেখাতে পারবে না। মনোনয়নের ক্যাটাগরিতে যারা আন্দোলন সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে তারাই মনোনয়ন পাওয়ার কথা। অথচ এম ইকবাল হোসাইন আন্দোলন সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করেও মনোনয়ন পেয়ে গেল। বিষয়টি হাইকমান্ডের দৃষ্টিতে আনতে আমার কর্মী-সমর্থকরা শান্তিপুর্ণভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে।
এর আগে সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তালিকা প্রকাশ করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এসময় গৌরীপুর আসনে কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এম ইকবাল হোসাইনকে ধানের শীষের প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয়।
শহরের উত্তর বাজার থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পাটবাজারস্ত দলীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে গৌরীপুর রেলওয়ে স্টেশনে ঢাকাগামী হাওড় এক্সপ্রেস ট্রেন অবরোধ করা হয়। এতে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জের সঙ্গে ঢাকার রেলযোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পরে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রেলপথ থেকে বিক্ষোভকারীরা সড়ে গেলে হাওড় এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। এদিন সন্ধ্যার পর ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কে উপজেলার গাজীপুর ও রামগোপুর এলাকায় সড়ক অবরোধ করে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করে তায়েবুর রহমান হিরণের কর্মী-সমর্থকরা।
কামরুজ্জামান মিন্টু/আরএইচ/এএসএম