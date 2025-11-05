বগুড়ায় পিনাকী ভট্টাচার্যের বাড়ির সামনে আগুন দেওয়ার অভিযোগ

বগুড়ায় পিনাকী ভট্টাচার্যের বাড়ির সামনে আগুন দেওয়ার অভিযোগ
বগুড়া শহরের জলেশ্বরীতলা এলাকায় লেখক ও অ্যাক্টিভিস্ট পিনাকী ভট্টাচার্যের বাড়ির মূল দরজার সামনে আগুন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বুধবার (৫ নভেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের এক স্ট্যাটাসে তিনি এমন অভিযোগ করেন।
ফেসবুক পেজে পিনাকী ভট্টাচার্যের ৪ মিনিট ৪১ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করেন। এছাড়া তিনি স্ট্যাটাসে নিরাপত্তার অভাব প্রকাশ করেন এবং দোষীদের বিচারের দাবি জানান।
স্ট্যাটাসে পিনাকী ভট্টাচার্য লেখেন, ‘আমার বগুড়ার বাসার সামনের দরজায় গতকাল রাতে দুইটায় দুইজন মুখোশধারী আগুন লাগিয়ে দিয়ে যায়। আপনারাই বলুন, আমার বাসায় বগুড়া শহরে আগুন লাগানোর দুঃসাহস কার হতে পারে? আওয়ামী লীগ এই দুঃসাহস করে নাই। বাসায় আমার বৃদ্ধা মা থাকেন। এই পিশাচদের সেই বোধটাও নাই। এরা করতে আসছে রাজনীতি। আমি বগুড়াবাসীর কাছে আমার পরিবারের নিরাপত্তা কামনা করছি। আর এই দুর্বৃত্তদের বগুড়ার মাটি থেকে উৎখাত করার আহ্বান জানাচ্ছি।’
তিনি আরও লেখেন, ‘আমাকে কোন হুমকিই থামাতে পারবে না। আমার বাড়ি ভস্মীভূত হয়ে গেলেও আমার কণ্ঠস্বর থামবে না। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।’
এদিকে ঘটনার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর বগুড়া সদর থানা পুলিশ পিনাকী ভট্টাচার্যের জলেশ্বরীতলার বাড়িতে যায় এবং সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে।
বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) মাহফুজ আলম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করেছে।
তিনি বলেন, ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়- দুইজন মুখোশধারী এসে একটি ছোট পলিথিনের টুকরোতে আগুন ধরিয়ে দরজার সামনে ফেলে চলে যায়। ঘটনাস্থলে সেই পোড়া পলিথিনের টুকরোটি পাওয়া গেছে। এটি বড় কোনো ঘটনা নয়, যদিও পিনাকী ভট্টাচার্য এর মাধ্যমে ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগ করেছেন।
তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ পেলে পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।
পিনাকী ভট্টাচার্য বর্তমানে দেশের বাইরে অবস্থান করলেও তার পরিবার বগুড়ার ওই বাসাতেই থাকেন। এ বিষয়ে পিনাকী ভট্টাচার্যর মা সুকৃতি ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।
এল.বি/এনএইচআর/এএসএম