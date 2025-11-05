মনোনয়ন বঞ্চিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সভামঞ্চে দিপু ভূঁইয়া

মনোনয়ন বঞ্চিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সভামঞ্চে দিপু ভূঁইয়া
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত কাজী মনিরুজ্জামান মনিরের কর্মী সভায় আচমকা হাজির হলেন দলের মনোনীত প্রার্থী দিপু ভুঁইয়া। এ সময় উপস্থিত নেতাকর্মী ও সমর্থকরা স্লোগান ও করতালির মাধ্যমে তাকে অভিনন্দন জানান। মুহূর্তেই সভা এলাকার পরিবেশ আনন্দঘন হয়ে ওঠে।
বুধবার (৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার তারাবো পৌরসভায় কাজী মনিরুজ্জামানের সমর্থকদের আয়োজিত কর্মীসভায় এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যায় কাজী মনির তার অনুসারীদের নিয়ে তার বাড়িতে সভা করছিলেন। সভা চলাকালীন অনেকটা আচমকা বিএনপির প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া দিপু নেতাকর্মীদের নিয়ে সেই সভা মঞ্চে উপস্থিত হন। তিনি কাজী মনিরের পাশে গিয়ে বসেন। মুহূর্তে কর্মী সভার পরিবেশ আনন্দঘন হয়ে ওঠে।
বিএনপির মনোনীত প্রার্থী দিপু ভূঁইয়া দলের অপর মনোনয়ন প্রত্যাশী কাজী মনিরুজ্জামানকে উদ্দেশ্য করে বলেন, উনি আমার চাচা। আমার মুরুব্বি। ওনার নির্বাচন করার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। এবারের নির্বাচন আমার চাচার নেতৃত্বে করতে চাই। আমি নমিনেশন পাইনি। নমিনেশন পেয়েছে রূপগঞ্জের প্রতিটি মানুষ।
মনোনয়ন বঞ্চিত বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য কাজী মনিরুজ্জামান মনির বলেন, আমি গণতন্ত্রের জন্য স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার বাবা শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। আমি শহীদ জিয়াউর রহমানের আহবানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম।
এ সময় তিনি বলেন, ২০১৮ সালে বিএনপি থেকে আমাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। ওই নির্বাচনে দিনের ভোট রাতে হয়েছে। তখন স্বৈরাচারী সরকারের সাবেক মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজীর ছাত্রলীগ যুবলীগ আমার বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছিল। আমার স্ত্রীর মিছিলে হামলা চালিয়েছিল। বাংলাদেশ একটি সংকটময় সময় অতিক্রম করছে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। এদেশের মানুষকে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে হবে।
নাজমুল হুদা/আরএইচ