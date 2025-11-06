  2. দেশজুড়ে

অবশেষে সিলেট-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী হলেন আরিফ

প্রকাশিত: ১২:৩৫ এএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
আরিফুল হক চৌধুরী

অবশেষে সিলেট-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। বুধবার (৫ নভেম্বর) রাতে আরিফুল হক চৌধুরী নিজেই জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, সিলেট-৪ আসনে আমাকে দল থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। রাতেই এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-১ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। কিন্তু গত সোমবার (৩ নভেম্বর) এই আসনে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরকে দলের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এতে অনেকটা আশাহত হন আরিফ।

সিলেটের ৬টি আসনের মধ্যে সিলেট-৪ ও সিলেট-৫ আসনে কোনো প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি। এ নিয়ে সিলেটে বেশ জল্পনা কল্পনা চলছিল। সিলেট-৫ আসনে শরীক দলের জন্য ছেড়ে দেওয়ার গুঞ্জন থাকলেও সিলেট-৪ আসনে কে মনোনয়ন পাচ্ছেন এ নিয়ে বেশ আলোচনা চলছিল।

বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, সিলেট-৪ আসনে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য আরিফুল হক চৌধুরীকে একধিকবার দল থেকে বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি সেটি প্রত্যাহার করেন। শেষ পর্যন্ত এই আসনেই তিনি প্রার্থী হয়েছেন।

