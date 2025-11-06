বীজের সঙ্গে মেশানো হয়েছে বিষ, ব্যবসায়ীকে জরিমানা

বীজের সঙ্গে মেশানো হয়েছে বিষ, ব্যবসায়ীকে জরিমানা
নড়াইল সদর উপজেলায় বিষ মেশানো বিপুল পরিমাণ ভেজাল বীজ জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। পরে সেগুলো ধ্বংস করা হয়। এ ঘটনায় ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়েছে।
বুধবার (৫ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে ভেজাল বীজগুলো ধ্বংস করা হয়।
সুপ্রিম সীড কোম্পানি লিমিটেডের রিজিওনাল ম্যানেজার সানোয়ার হোসেন জানান, আমাদের কোম্পানির হাইব্রিড চিকন জাত সুবর্ণ-৩ একটি উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ যা এখনো বাজারে ছাড়া হয়নি। কিন্তু আমরা জানতে পারি, কেউ আমাদের বীজের নাম ব্যবহার করে নকল প্যাকেটে বাজারে বিক্রি করছে।
তিনি আরও বলেন, গোপন সংবাদ পেয়ে একটি ইজিবাইক ফলো করে গোবরা বাজার এলাকায় মনিরাজ নামের এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে আটক করা হয়। পরে জব্দ করা বীজ উপজেলা কৃষি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রোকনুজ্জামান বলেন, জব্দকৃত ভেজাল বীজের পরিমাণ ১ হাজার ১২০ কেজি, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৭ লক্ষ টাকা। আমরা প্যাকেট খুলে দেখি বীজের সঙ্গে বিষ মেশানো হয়েছে। এটি পশু-পাখিও খেলে মারা যেতে পারে। কৃষকদের জীবন-জীবিকার জন্য এমন বীজ মারাত্মক হুমকি। এ কারণে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বীজগুলো ধ্বংস করা হয়।
এ বিষয়ে নড়াইল সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দেবাশীষ অধিকারী বলেন, আমি সত্যতা যাচাই করেছি। প্রায় ২৮ মণ ধানের বীজ জব্দ করা হয়েছে। অপরাধীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ করলে কারাদণ্ডসহ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
হাফিজুল নিলু/এনএইচআর/এএসএম