যৌন নিপীড়নের অভিযোগে আটক, বৃদ্ধের মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় নিয়ে তোলপাড়

যৌন নিপীড়নের অভিযোগে আটক, বৃদ্ধের মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় নিয়ে তোলপাড়
বয়োবৃদ্ধ আব্দুল করিম (৭৬)। কিশোরীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে ক্ষুব্ধ জনতা তাকে আটক করে গাছে বেঁধে-জুতার মালা পরিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে। পুলিশ তাকে হেফাজতে নেওয়ার পর নিজেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা দাবি করেন আব্দুল করিম। একজন মুক্তিযোদ্ধার গলায় জুতার মালা পরানোর ঘটনাটি জানাজানি হওয়ায় আলোচনা সৃষ্টি হয়। তবে মুক্তিযোদ্ধা তালিকার কোনো নথিপত্রে আব্দুল করিমের নাম পাওয়া যায়নি।
আব্দুল করিম ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের পাগলা থানাধীন মশাখালী ইউনিয়নের মুখী গ্রামের বাসিন্দা। বুধবার (৫ নভেম্বর) বিকেলে কিশোরীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে করা মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায় পুলিশ।
গফরগাঁও ও পাগলা থানা নিয়ে গফরগাঁও উপজেলা গঠিত। এই উপজেলার কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল আলম জাগো নিউজকে বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধাকে গাছে বেঁধে-জুতার মালা পরিয়ে রাখা হয়েছে- এমন ঘটনা জানতে পেরে মনটা বিষণ্ন হয়ে যায়। পরে আমার কাছে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তিনটি তালিকা যাচাই-বাছাই করি। কিন্তু কোথাও আব্দুল করিমের নাম পাওয়া যায়নি। তার মানে, তিনি মুক্তিযোদ্ধা না। এমতাবস্থায় সবাইকে জানাতে আমি একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি। সেখানে আব্দুল করিমের বাবার নাম মৃত কেরামত আলী ও মশাখালী ইউনিয়নের নাম ঠিক লিখলেও তাড়াহুড়ো করে আব্দুল করিমের নামের পরিবর্তে মো. কবির ও আব্দুল করিমের মুখী গ্রামের পরিবর্তে বীর খারুয়া লেখা হয়েছে। এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সরকারি নথিপত্রে মশাখালী ইউনিয়ন কিংবা মুখী গ্রামে আব্দুল করিম নামের কোনো মুক্তিযোদ্ধা নেই। তবে তালিকায় আব্দুল করিম নামে একজনের নাম থাকলেও তার গ্রাম ও বাবার নাম ভিন্ন। বৃহস্পতিবার প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি সংশোধন করা হবে।
কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল আলম আরও বলেন, এই আব্দুল করিমকে আমি চিনি না। তিনি যেহেতু মেয়ে সংক্রান্ত ঘটনায় আটক হয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন এবং আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে- তাই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে নথিপত্র যাচাই-বাছাই করি। আব্দুল করিম প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হয়ে থাকলে তাকে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রমাণপত্রসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করতে হবে।
বক্তব্য জানতে চাইলে ময়মনসিংহ জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্য সচিব কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেক বলেন, ঘটনাটি জানার পর পরই গফরগাঁও উপজেলার কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল আলমকে নথিপত্র যাচাই করতে বলি। পরে নিশ্চিত হয়েছি- গ্রেফতার হওয়া আব্দুল করিম মুক্তিযোদ্ধা না।
গফরগাঁওয়ে আব্দুল করিম নামের একজন মুক্তিযোদ্ধার নাম অনলাইন তালিকায় পাওয়া গেছে। তবে গ্রেফতার আব্দুল করিমের থানায় দেওয়া বাবার নাম ও গ্রামের নামের সঙ্গে মিল নেই। মুক্তিযোদ্ধারাও বলছেন গ্রেফতার আব্দুল করিম মুক্তিযোদ্ধা না। কিন্তু পলাতক আওয়ামী লীগ নেতারা গ্রেফতার আব্দুল করিমকে মুক্তিযোদ্ধা বলে প্রচারণা চালাচ্ছে।
এ বিষয়ে পাগলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস আলম জাগো নিউজকে বলেন, আব্দুল করিম আমাদের কাছে নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দাবি করেছিল। তবে আমরা তা যাচাই-বাছাই করার সুযোগ পাইনি। পরে ওই কিশোরীর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা হিসেবে নথিবদ্ধ করে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গফরগাঁও সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মনোতোষ বিশ্বাস জাগো নিউজকে বলেন, গ্রেফতার আব্দুল করিম মুক্তিযোদ্ধা কিনা তা মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট না দেখে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। তিনি মামলার আসামি। সে হিসেবেই তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মুখী গ্রামে এক কিশোরীকে বাড়িতে একা পেয়ে যৌন নির্যাতনের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে আব্দুল করিমের বিরুদ্ধে। এসময় ক্ষুব্ধ জনতা তাকে আটক করে গাছে বেঁধে-জুতার মালা পরিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এফএ/এমএমএআর/এএসএম