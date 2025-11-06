রাজবাড়ীতে দাম বেড়েছে পেঁয়াজের, মণ ৪১০০ টাকা

রাজবাড়ীতে দাম বেড়েছে পেঁয়াজের, মণ ৪১০০ টাকা
রাজবাড়ীর পাইকারি ও খুচরা বাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে পেঁয়াজের দাম। প্রতিমণ পেঁয়াজ ৩ হাজার ৭০০ থেকে সর্বোচ্চ ৪ হাজার ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। যার প্রভাব পড়তে যাচ্ছে খুচরা বাজারে।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সকালে রাজবাড়ীর পেঁয়াজের বাজার ঘুরে এমন চিত্র দেখা যায়।
এদিন বাজারে কৃষকরা ভালো মানের পেঁয়াজ প্রতিমণ ৩ হাজার ৭০০ থেকে শুরু করে ৪ হাজার ১০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করেছেন। আর নিম্নমানের পেঁয়াজ প্রতিমণ বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার ৯০০ থেকে ২ হাজার ২০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করেন।
কৃষকরা জানান, মৌসুমের শেষ মুহূর্তে বেড়েছে পেঁয়াজের দাম। এখন তাদের ঘরে তেমন পেঁয়াজ নেই।
অপরদিকে ব্যবসায়ীরা জানান, বাজারে আমদানি কমে যাওয়ায় দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজবাড়ী পেঁয়াজ আবাদের সমৃদ্ধ একটি জেলা। এ জেলায় সারাদেশের প্রায় ১৬ শতাংশ পেঁয়াজ উৎপাদন হয় এবং দেশের মধ্যে পেঁয়াজ উৎপাদনে তৃতীয় অবস্থান রাজবাড়ীর। ফলে এ জেলার উৎপাদিত পেঁয়াজ দেশের চাহিদার বৃহৎ একটি অংশ পূরণ করে।
জেলার ৫ উপজেলায় কম বেশি পেঁয়াজের আবাদ হলেও কালুখালী, বালিয়াকান্দি ও পাংশায় সবচেয়ে বেশি পেঁয়াজের আবাদ হয়। চলতি বছর হালি পেঁয়াজ আবাদের মৌসুম এখনও বাকি কয়েকমাস, তবে শুরু হয়েছে আগাম জাতের মুড়িকাটা পেঁয়াজের আবাদ। এই পেঁয়াজ বাজারে উঠলে বা দেশের বাইরের পেঁয়াজ আমদানি হলে কমবে পেঁয়াজের বাজার।
পেঁয়াজ চাষি শরিফুল ইসলাম বলেন, এখন আমাদের ঘরে পেঁয়াজ নেই, দাম বাড়ছে। সারাবছর আমরা দাম পাই না। পেঁয়াজের দাম বাড়লে সবার মাথা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু দাম কম থাকলে কেউ আমাদের খবর নেয় না। এক বিঘা জমিতে আবাদ করতে অনেক খরচ হয়। সে হিসাবে আড়াই হাজার টাকার উপরে সব সময় দাম থাকলে আমাদের জন্য ভালো হয়।
কৃষক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আজ বাজারে ৩ হাজার ৭০০ থেকে ৪ হাজার ১০০ টাকা মণ পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে। এরকম দাম সময় থাকলে আমাদের জন্য ভালো হয়। এখন কৃষকের পেঁয়াজ প্রায় শেষ।
ব্যবসায়ী হাফিজুর বলেন, বৃষ্টি এবং কৃষকের ঘরে পেঁয়াজ না থাকায় দাম বেড়েছে। আজ পাইকারী প্রতিমণ কিনেছে সর্বোচ্চ ৪ হাজার ১০০ টাকায়। বেশি দামে কেনায় খুচরা বাজারেও বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে।
আরেক ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম বলেন, আজ কয়েকদিন পেঁয়াজের বাজার বেশি। বাজারে আমদানি কমে গেছে। আগে যেখানে কয়েক ট্রাক পেঁয়াজ আসতো, এখন সেখানে অর্ধেক ট্রাক পেঁয়াজ আসে না। আমদানি অনুযায়ী বাজারে দাম কমে-বাড়ে।
