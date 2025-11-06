দিনাজপুরে ব্যাপক আয়োজনে রাস উৎসব পালিত
দিনাজপুর শহরের রায় সাহেব বাড়িতে রাস পূর্ণিমার প্রথম প্রহরে ব্যাপক আয়োজনে রাস উৎসব পালিত হয়েছে। বুধবার (৫ নভেম্বর) রাত ১২টা ১ মিনিটে এই রাস উৎসব শুরু হয়।
পূর্ণ অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সাল থেকে রায় সাহেব বাড়ি শ্রী শ্রী গিরীধারী জিঁউ মন্দির প্রাঙ্গণে এই রাস উৎসব পালিত হয়ে আসছে।
রাস পূর্ণিমার প্রথম প্রহরে রাত ১২টা ১ মিনিটে বিশেষভাবে তৈরি রাসের মধ্যে রাঁধা গোবিন্দের মূর্তি বসিয়ে রাস ঘুরানো হয়। এ সময় ভক্তরা একে একে রাসটি ঘুরাতে থাকেন। মন্দির প্রাঙ্গণে ছিল আলোকসজ্জা। বিকেল থেকে সারারাত মন্দিরে চলে পূজা ও আরতি। হাজারো ভক্তের পদচারণায় আনন্দ মুখর হয়ে ওঠে রায় সাহেব বাড়ির চত্ত্বর। রাস উপলক্ষে চলে ১৬ প্রহরব্যাপী মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠান। দলে দলে ভক্তরা এসে রাস ঘুরানো এবং দেখার জন্য ভিড় করেন।
আয়োজক কমিটির সদস্য সুশিল চন্দ্র দাস বলেন, ১৯৯৮ সাল থেকে রায় সাহেব বাড়ি শ্রী শ্রী গিরীধারী জিঁউ মন্দির প্রাঙ্গণে এই রাস উৎসব পালিত হয়ে আসছে। হাজারো ভক্তের অংশগ্রহণে প্রতিবছর এই রাস উৎসব মহা ধুমধামে পালিত হয়ে আসছে। ভক্তরা পূর্ণ অর্জনের লক্ষ্যে এই রাস পূর্ণিমায় এসে পূজা অর্চনার মধ্যে দিয়ে প্রার্থনা করেন। এই রাস সাহেব বাড়ি থেকেই জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।
উল্লেখ্য, রায় সাহেব বাড়ি তৈরি করেন জমিদার পূর্নেন্দু রায় বাহাদুর ও তার ভাই শরদিন্দু রায় বাহাদুর। তাদের নামনুসারেই এই বাড়িটির নাম হয় রায় সাহেব বাড়ি। এটি শহরের গনেশতলায় অবস্থিত।
এমদাদুল হক মিলন/এনএইচআর/এএসএম