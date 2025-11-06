আ’লীগের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ পীযুষ কান্তি ভট্টাচার্য্য আর নেই

আ’লীগের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ পীযুষ কান্তি ভট্টাচার্য্য আর নেই
চিরবিদায় নিলেন যশোরের কৃতি সন্তান, আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ও সাবেক এমপি অ্যাডভোকেট পিযুষ কান্তি ভট্টাচার্য্য। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে যশোর শহরের বেজপাড়ার ভাড়া বাড়িতে তার মৃত্যু হয়।
যশোরের রাজনীতিতে সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন অ্যাডভোকেট পীযুষ কান্তি ভট্টাচার্য্য। মৃত সুধীর কুমার ভট্টাচার্য্য ও মৃত ঊষা রানী ভট্টাচার্য্যর সাত সন্তানের প্রথম সন্তান পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য্য ১৯৪০ সালের ১ মার্চ যশোর জেলার মণিরামপুর থানার পাড়ালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
স্বাধীনতার পর থেকে সর্বশেষ ঘোষিত যশোর জেলা আওয়ামী লীগের কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন তিনি। এছাড়া ২০১৬ সালে তিনি কেন্দ্রীয় সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। যশোর শহরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। উদীচী, সুরধুনী ও পুনশ্চ যশোরের উপদেষ্টা ছিলেন।
সামাজিক মানুষ হিসেবে তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য থাকাকালীন কেশবপুরে ১২টি এবং মণিরামপুরে ২৫টি প্রাইমারি স্কুল গড়ে তোলেন। সেখানে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে যাবতীয় কার্যাদি তিনিই সম্পন্ন করেন। তার গ্রামে গোপালপুর স্কুলের বিজ্ঞানাগারে সেই সময় লক্ষাধিক টাকার যন্ত্রপাতি এবং মণিরামপুর কলেজেও একই পরিমাণ অর্থ দিয়ে বিজ্ঞানাগার আধুনিকায়নে সহযোগিতা করেন। মণিরামপুরে হাসপাতাল, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি অবকাঠামোগত উন্নয়নে তিনি সেসময় ভূমিকা পালন করেন।
পীযুষ কান্তি ভট্টাচার্য্য মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বেজপাড়ায় স্ত্রী মনিকা ভট্টাচার্য্যকে নিয়ে বসবাস করতেন। তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। সবাই যশোরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পরিচিত মুখ ছিলেন। বড় ছেলে বাবলু ভট্টাচার্য্য চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। ঢাকাতে থাকেন। ছোট ছেলে পার্থ এবং ছোট মেয়ে তাপসী সুইডেনে থাকেন। আর বড় মেয়ে যশোরের অন্যতম আবৃত্তিকার তপতী। স্বামী সন্তান নিয়ে কোলকাতায় আছেন।
