নারায়ণগঞ্জে ভাবি ও ভাতিজাকে হত্যার দায়ে যুবকের মৃত্যুদণ্ড

প্রকাশিত: ০৩:১২ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জে ভাবি ও ভাতিজাকে হত্যার দায়ে যুবকের মৃত্যুদণ্ড
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে ভাবি ও ভাতিজাকে কুপিয়ে হত্যার দায়ে সাদিকুর রহমান নামের এক যুবককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আদালত। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ মো. আবু শামীম আজাদ এই রায় দেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আড়াইহাজারের উজান গোবিন্দী এলাকার মো. মোবারক হোসেনের ছেলে সাদিকুর রহমান ওরফে সাদি (২৭)। কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মো. কাইউম খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালে ২ জুলাই রাতে সাদিকুর তার ভাবি রাজিয়া সুলতানা কাকলীর কাছে টাকা ধার চায়। এসময় রাজিয়া টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে সাদিকুরকে তাকে ধারালো বঁটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। পরে রাজিয়া (৪৩) ঘুমন্ত ছেলে তালহাকেও (৮) কুপিয়ে হত্যা করে আলমারিতে রাখা স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে যান।

এ ঘটনায় পরদিন নিহত রাজিয়ার মা তাসলিমা বাদি হয়ে অজ্ঞাতপরিচয় মামলা দায়ের করে। পরে মামলার তদন্তে দেবর সাদিকুরের সংশ্লিটা পাওয়া যায়। এরপর তাকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। বিচার কাজ শেষ করে আদালত এই রায় ঘোষণা করেন।

