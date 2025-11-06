গাজীপুরে রেলের জমি থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৩:১৬ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
গাজীপুরে রেলওয়ের জমিতে অবৈধভাবে বসানো শতাধিক দোকান-ঘর উচ্ছেদ করেছে জেলা প্রশাসন, গাজীপুর সিটি করপোরেশন ও রেলওয়ে বিভাগের লোকজন। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

উচ্ছেদ অভিযানে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফারিয়া তাবাসসুম, গাজীপুর সিটি করপোরেশনের অঞ্চল-৩ এর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফিরোজ আল মামুন, অঞ্চল-৪ এর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইলিশায় রিছিল, রেলওয়ে পুলিশ ও জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনের স্টেশন মাস্টার মাহমুদুল হাসান উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইলিশায় রিছিল বলেন, গাজীপুর শহরে প্রবেশদ্বার জয়দেবপুর রেলগেইটে প্রতিদিন অসহনীয় যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। স্থানীয়রা অভিযোগ করেন রেলক্রসিং সংলগ্ন রেলওয়ের জমিতে অবৈধভাবে গড়ে উঠা শত শত দোকানপাট মানুষের চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। যার ফলে যৌথ অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ করা হচ্ছে। অভিযানের পর যেন ফের এ জমিতে অবৈধ দোকানপাট গড়ে উঠতে না পারে সে ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্থানীয় বাসিন্দা শরিফুল ইসলাম বলেন, রেলের জমিতে গড়ে উঠা অবৈধ দোকানপাটের কারণে ঠিকমতো চলাফেরা করা কঠিন হয়ে যায়। প্রতিদিন এখানে চুরি ও ছিনতাই হয়। তাছাড়া সারাদিন সড়কের দুই পাশে শত শত হকার ভ্যানে করে সবজিসহ নানা সামগ্রী বিক্রি করে থাকে। বিশেষ করে বিকাল বেলা সড়ক ও ফুটপাত দিয়ে চলাচল করা মুশকিল হয়ে যায়।

গাজীপুর আদালতের আইনজীবী রফিকুল ইসলাম বলেন, পুলিশ প্রতিদিন এসব হকার ও ভ্যান উচ্ছেদ করলেও মুহূর্তেই ফের ভ্যান সড়ক ও ফুটপাত দখল করে ব্যবসা শুরু করে। এ যেন দেখার কেউ নেই। এ উচ্ছেদ অভিযান যেন স্থায়ী হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য তিনি প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ।

স্থানীয় ব্যবসায়ী লোকমান হোসেন বলেন, উচ্ছেদ করা জমিতে সকালে কৃষকের বাজার করলে মানুষ সরাসরি গ্রাম থেকে আনা সবজি কিনতে পারবে আর কৃষকও ভাল মুনাফা পাবে। তাছাড়া পরিকল্পিতভাবে জায়গাটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

