শেরপুর সীমান্তে ভারতীয় সানগ্লাস ও জিরা জব্দ

শেরপুর সীমান্তে ভারতীয় সানগ্লাস ও জিরা জব্দ
শেরপুরের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৫ লাখ টাকার ভারতীয় সানগ্লাস ও জিরা জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) নালিতাবাড়ী ও ঝিনাইগাতী উপজেলায় পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব পণ্য জব্দ করা হয়।
ময়মনসিংহ বিজিবির ৩৯ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মেহেদী হাসান (পিপিএম) জাগো নিউজকে তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার রামচন্দ্রকুড়া ইউনিয়নের ফরেস্ট অফিস এলাকা ও ঝিনাইগাতী উপজেলার রাংটিয়া এলাকা দিয়ে চোরাকারবারিরা অভিনব কৌশলে ভারতীয় সানগ্লাস ও জিরা পাচারের চেষ্টা করছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সকালে বিজিবির টহল দল পৃথক দুটি অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযানে বিজিবি ৪ হাজার ১৪০ পিস ভারতীয় সানগ্লাস এবং ২৭০ কেজি ভারতীয় জিরা জব্দ করতে সক্ষম হয়। জব্দকৃত এসব মালামালের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৫ লাখ ৬৬ হাজার টাকা।
এ বিষয়ে ময়মনসিংহ বিজিবির ৩৯ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মেহেদী হাসান (পিপিএম) বলেন, ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলার আন্তর্জাতিক সীমানা রক্ষায় যে-কোনো ধরনের অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে বিজিবি দিনরাত ২৪ ঘণ্টা সতর্ক অবস্থায় দায়িত্ব পালন করছে। পাশাপাশি সীমান্তে মাদক, চোরাচালান ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে বিজিবি কঠোর নীতি অনুসরণ করছে।
মো. নাঈম ইসলাম/কেএইচকে/জেআইএম