  2. দেশজুড়ে

টেকনাফ

আরাকান আর্মির হাতে ৬ রোহিঙ্গা জেলে আটক

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০৩:৩৯ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
আরাকান আর্মির হাতে ৬ রোহিঙ্গা জেলে আটক

কক্সবাজারের টেকনাফে সাগরে মাছ ধরার সময় জেলেরা মিয়ানমার জলসীমায় ঢুকে পড়ায় ছয়জনকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি। বুধবার (৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় টেকনাফের নাইক্ষ্যংদিয়া থেকে তাদের আটক করে।

তারা হলেন, মো. ইয়াসিন, মো. আয়াস, জিয়াউর রহমান, আতাউর হোসেন, কেফায়েত উল্লাহ ও রশিদ উল্লাহ। তারা উখিয়া-টেকনাফ রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা।

জেলে হামিদুর রহমান জানান, সন্ধ্যার দিকে টেকনাফের আব্দুল মতলবের মালিকানাধীন ট্রলারটি সাগর থেকে মাছ ধরে ফেরার পথে নাইক্ষ্যংদিয়ার কাছাকাছি আসলে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। এসময় ট্রলারটি মিয়ানমার জলসীমায় ঢুকে পড়ে। এক পর্যায়ে আরাকান আর্মিরা ছয় জেলেসহ ট্রলারটি নিয়ে যায়।

টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহেসান উদ্দিন জানান, ট্রলারসহ ৬ জেলেকে আরাকান আর্মি আটক করেছে বলে শুনেছি। আমরা বিষয়টি নিয়ে কাজ করছি।

জাহাঙ্গীর আলম/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।