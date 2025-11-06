  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৫২ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
লক্ষ্মীপুরের রামগতি ও কমলনগরে ফসলি জমি ও বসতি এলাকায় অবৈধ ৪৯ টি ইটভাটা গড়ে উঠেছে। উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও মালিকরা 'প্রশাসনকে ম্যানেজ' করে চলতি মৌসুমে পুরোদমে ভাটার কর্মযজ্ঞ চালাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) রামগতিতে অবৈধ ইটভাটায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। দুপুর পর্যন্ত উপজেলার চররমিজ ইউনিয়নের চর আফজল গ্রামের আমানত ব্রিক্স (এএমএ) ও জেএসবি ব্রিক্স ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। পাঁচটি ভেকু মেশিনের সাহায্যে ভাটার চুল্লি, চিমনি এবং কাঁচা ইট বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এসময় ভাটার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

রামগতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে অভিযানে অংশ নেয় পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম কার্যালয়ের পরিচালক জমির উদ্দিন, ঢাকা কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশিকুর রহমান, লক্ষ্মীপুর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক হারুন অর রশিদ পাঠান, রামগতি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেনসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

ইউএনও সৈয়দ আমজাদ হোসেন বলেন, রামগতি ও কমলনগরে ৫১টি ইটভাটা রয়েছে। এর মধ্যে ৪৯টি ভাটা অবৈধ। সেগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করা হয়েছে। টানা ৬ দিন অভিযান চলবে। অবৈধ ভাটা ভেঙে দেওয়ার পরেও যাতে চালু করতে না পারে, সেজন্য অভিযান অব্যাহত থাকবে।

লক্ষ্মীপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক হারুন অর রশিদ পাঠান বলেন, জেলাতে শতাধিক অবৈধ ইটভাটা রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সবগুলোতে অভিযান চালানো হবে। অভিযানের প্রথমদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দুটি ভাটা বিনষ্ট করা হয়েছে।

কাজল কায়েস/আরএইচ/জেআইএম

