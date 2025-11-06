  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইল-৫

ফরহাদ ইকবালকে বিএনপির মনোনয়ন দেওয়ার দাবি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৪:৩৮ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
ফরহাদ ইকবালকে বিএনপির মনোনয়ন দেওয়ার দাবি

টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে বিএনপির মনোনয়ন ঘোষণা করে ফরহাদ ইকবালকে দেওয়ার দাবিতে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) দুপুরে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও মনোনয়নপ্রত্যাশী ফরহাদ ইকবালের উদ্যোগে ঈদগাঁ মাঠ থেকে মিছিল বের হয়।

মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারের এসে শেষ হয়। মিছিলে তারেক রহমানের ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়ন লিফলেট বিতরণ করা হয়।

এ সময় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট ফরহাদ ইকবাল, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আতাউর রহমান জিন্নাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম ঝলক, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রৌফ, শহর বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান আলীম, জেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব এম এ বাতেনসহ বিএনপির অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় মনোনয়ন প্রত্যাশী ফরহাদ ইকবাল বলেন, টাঙ্গাইল সদর আসন বাদে অন্য আসনগুলোর বিএনপির প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা দ্রুত টাঙ্গাইল সদর আসন থেকে টাঙ্গাইল সদরের লোক এমন প্রার্থীর নাম ঘোষণার দাবি করছি। আমি টাঙ্গাইল সদরের ছেলে। সে হিসেবে সাধারণ জনগণ মনে করেছিল মনোনয়নে আমার নাম ঘোষণা করবে। ষড়যন্ত্রমূলক টাঙ্গাইল-৫ আসনটি হোল্ড রাখা হয়েছে। দ্রুত টাঙ্গাইল সদরের বাসিন্দা এমন ব্যক্তিতে মনোনয়ন ঘোষণা করার দাবি করছি।

এর আগে বিএনপি টাঙ্গাইলের আটটি আসনের মধ্যে সাত আসনের মনোনয়ন ঘোষণা করে। কিন্তু টাঙ্গাইল-৫ আসনে বিএনপির প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি। এতে নেতাকর্মীদের মধ্যে হতাশ দেখা দিয়েছে।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।