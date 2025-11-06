  2. দেশজুড়ে

বুড়িমারীতে সিসা ও উচ্চদামের ওষুধসহ ভারতীয় নাগরিক আটক

প্রকাশিত: ০৪:৪৮ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
লালমনিরহাটের বুড়িমারী স্থলবন্দরে একটি পণ্য খালাসবাহী ভারতীয় ট্রাক থেকে ২৭২ কেজি সিসা এবং বিপুল পরিমাণ ওষুধ জব্দ করেছে বিজিবি। এসময় ট্রাকচালক সমীর পাল নামে এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করা হয়।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সকালে চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে ফেরত যাওয়ার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ট্রাকটি তল্লাশি করে এই চালান জব্দ করা হয়।

আটককৃত ট্রাকচালক সমীর পাল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার ১৫৪ নগর চ্যাংড়াবান্ধা গ্রামের গৌরাঙ্গ পালের ছেলে।

৬১-বিজিবি ব্যাটালিয়ন সূত্রে জানা যায়, বুড়িমারী স্থলবন্দর চেকপোস্ট কমান্ডার আনজারুল ইসলামের নেতৃত্বে বিজিবি সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভারতীয় ট্রাকটি চেকপোস্টে থামিয়ে তল্লাশি শুরু করেন। এক পর্যায়ে ট্রাকটির ভেতর বিশেষ কায়দায় লুকানো অবস্থায় ২৭২ কেজি সীসা এবং উচ্চমূল্যের ওষুধ উদ্ধার করা হয়। জব্দকৃত ওষুধের মধ্যে রয়েছে ওসিকিন (৮০ এমজি) ১৫০০ পিস ট্যাবলেট এবং ওসিমার্ট (৮০ এমজি) ১৫০০ পিস ট্যাবলেট।

বুড়িমারী স্থলবন্দরের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) রতন সরকার জানান, ট্রাকটি বন্দরে পণ্য (পাথর) খালাস করার পর ভারতে ফেরত যাচ্ছিল। এসময় বিজিবি চেকপোস্টে তল্লাশিকালে চালকসহ সিসা ও ওষুধ জব্দ করা হয়।

বন্দরের সাধারণ ব্যবসায়ীদের ধারণা, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী চক্র ভারতীয় ট্রাক চালকদের যোগসাজশে দীর্ঘদিন ধরে এভাবে মূল্যবান ধাতু ও ওষুধ পাচারের চেষ্টা চালিয়ে আসছে।

বিজিবি চেকপোস্ট কমান্ডার আনজারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, জব্দকৃত সিসা ও ওষুধ বর্তমানে ৬১-বিজিবির হেফাজতে রয়েছে। আটক ভারতীয় চালকের বিরুদ্ধে আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

