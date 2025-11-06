পঞ্চগড়ে সমন্বয়কের ওপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

পঞ্চগড়ে সমন্বয়কের ওপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন
পঞ্চগড়ে পতাকা স্ট্যান্ড উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের জেলার সমন্বয়ক ফজলে রাব্বীর ওপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) দুপুরে ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্রজনতার ব্যানারে জেলা শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে পঞ্চগড়-ঢাকা মহাসড়কে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন তারা।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের সাহসী যোদ্ধার রাব্বীর ওপর পরিকল্পিত হামলা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। যারা মুক্তচিন্তা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে কাজ করেন, তাদের ওপর বারবার হামলা চালিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। অবিলম্বে হামলাকারীদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের দাবি জানাই। মানববন্ধন শেষে এ নিয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন তারা।
মানববন্ধনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক মোকাদ্দেসুর রহমান সান, জেলা ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি ও কামাত কাজলদিঘী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তোফায়েল প্রধান, জেলা জাগপার সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার আলম বিপ্লব, এনসিপির বোদা উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারী শিশির আসাদ, ছাত্র শিবিরসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
