‘নির্বাচন বানচাল করতে পতিত আর নব্য স্বৈরাচাররা অপপ্রচার চালাচ্ছে’
নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য পতিত স্বৈরাচার আর নব্য স্বৈরাচাররা বিভিন্নভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভুঁইয়া।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) দুপুরে লক্ষ্মীপুর শহরের বাগবাড়ির একটি রেঁস্তোরায় ‘লক্ষ্মীপুর রিপোর্টার্স ক্লাব’র যুগপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
তিনি বলেন, দেশে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা সৃষ্টি করে পতিত আর নব্য স্বৈরাচাররা মিলে নির্বাচনকে বানচাল করার চেষ্টা করছে। ১৭ বছর আমরা নির্বাচনের জন্য রক্ত দিয়েছি। আমাদের হাজারো নেতাকর্মী গুম ও খুনের শিকার হয়েছেন। খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতির শিকার হয়েছে জিয়া পরিবার।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন লক্ষ্মীপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি হোসাইন আহমেদ হেলাল, লক্ষ্মীপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আ হ ম মোস্তাকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক সাঈদুল ইসলাম পাবেল, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি এ আর হাফিজ উল্লাহ, পৌর জামায়াতের আমির আবুল ফারাহ নিশান, পৌর বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম লিটন, জেলা যুবদলের সভাপতি আবদুল আলিম হুমায়ুন, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রশিদুল হাসান লিংকন, সিনিয়র সাংবাদিক সেলিম উদ্দিন নিজামী, মীর ফরহাদ সুমন, জেলা রিপোর্টার্স ক্লাবের সভাপতি আফজাল হোসেন সবুজ ও সাধারণ সম্পাদক বিএম সাগর প্রমুখ।
