বাতিল দাবিতে মানববন্ধন
‘মনোনয়ন পেয়েই’ আ’লীগ নেতার বাসায় ছুটে গেলেন বিএনপির প্রার্থী
দিনাজপুর-২ (বিরল-বোচাগঞ্জ) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পাওয়ার পর আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিযোগ উঠেছে সাদিক রিয়াজ চৌধুরী পিনাকের বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের পুনর্বাসনের অভিযোগ এনে মানববন্ধন করেছেন দলীয় নেতাকর্মীরা।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঘণ্টাব্যাপী দিনাজপুর-বিরল স্থলবন্দর মহাসড়কের বিরল উপজেলার ভান্ডারা ইউনিয়নের রামপুর বাজার, দিনাজপুর-কাহারোল সড়কের চৌরঙ্গীবাজারসহ বেশ কয়েকটি স্থানে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
রামপুর বাজারে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন দিনাজপুর জেলা বিএনপির পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক ও বিরল উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি সাবেক ভিপি হামিদুর রহমান, বিরল উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক মিজানুর রহমান, ভান্ডারা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোশারফ হোসেন প্রধান প্রমুখ।
মানববন্ধন থেকে সাদিক রিয়াজ চৌধুরী পিনাককে ‘আওয়ামী লীগের দোসর’ আখ্যায়িত করে তার মনোনয়ন বাতিলের দাবি জানানো হয়। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দেন নেতাকর্মীরা।
এসময় বক্তারা বলেন, সাদিক রিয়াজ চৌধুরী বিএনপির দুর্দিনে দলীয় নেতাকর্মীদের পাশে ছিলেন না। বিভিন্ন আন্দোলনে সরাসরি অংশ নেননি। তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের মূল্যায়ন করেন না। বিএনপির মনোনয়ন পাওয়ার পর তিনি দিনাজপুর-২ আসনের আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য সাবেক প্রতিমন্ত্রী (বর্তমানে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য) সতীশ চন্দ্র রায়ের বাসায় তার সঙ্গে দেখা করেছেন। সাদিক দিনাজপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর ভাতিজা।
তারা আরও বলেন, সাদিক সবসময় আওয়ামী লীগের সাপোর্ট নিয়ে চলাফেরা করেছেন। এখন তিনি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের পুনর্বাসন করছেন। অবিলম্বে তাকে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীর তালিকা থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দেন বক্তারা।
একই সময়ে বিরল উপজেলার চৌরঙ্গী বাজারে জেলা বিএনপির সহ-সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশিদ কালুর সমর্থকরা একই দাবিতে মানববন্ধন ও সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানান। এছাড়া বিকেলে বোচাগঞ্জ উপজেলার ৫ নম্বর চাতইল ইউনিয়নের জঙ্গলীপীর এলাকায় মানববন্ধন করেন দলীয় নেতাকর্মীরা।
সোমবার (৩ অক্টোবর) সাদিক রিয়াজ চৌধুরী পিনাককে দিনাজপুর-২ আসনে প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। পরের দিন তিনি বিরল উপজেলার মঙ্গলপুরে একই আসনের সাবেক এমপি ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সতীশ চন্দ্র রায়ের বাসায় গিয়ে দেখা করেন। এতে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে দলীয় নেতাকর্মীদের মাঝে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাদিক রিয়াজ চৌধুরী পিনাক জাগো নিউজকে বলেন, ‘এক দেড়মাস আগে বিরল উপজেলার মঙ্গলপুর এলাকায় গণসংযোগ করতে গিয়েছিলাম। তখন তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। অথচ বলা হচ্ছে মনোনয়ন পেয়ে আমি দেখা করতে গিয়েছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আওয়ামী লীগ যা করেছে আমরাও যদি তাই করি, তাহলে পার্থক্য কী থাকলো? তারা মিথ্যাচার করুক। দল আমাকে মাঠে থাকতে বলেছে, ভোটারদের কাছে যেতে বলেছে, আমি তাই করছি।’
এমদাদুল হক মিলন/এসআর/জেআইএম