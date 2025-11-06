শীতের সবজিতে বাজারে স্বস্তি, কেজিতে দাম কমেছে ২০ টাকা
ময়মনসিংহে সপ্তাহের ব্যবধানে বেশিরভাগ সবজির দাম কেজিতে ২০ টাকা কমেছে। এতে স্বস্তি প্রকাশ করছে নিম্ন ও মধ্য আয়ের ক্রেতারা। তবে বাজারে মনিটরিং জোরদার করা গেলে দাম আরও কমে যাবে বলে জানিয়েছেন তারা।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহ শহরের মেছুয়া বাজার ঘুরে এসব তথ্য জানা গেছে।
বাজার ঘুরে দেখা যায়, বাজারে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বাড়ার ফলে বেশিরভাগ সবজির দাম কেজিতে ২০ টাকা পর্যন্ত কমেছে। গত সপ্তাহ ঢ্যাঁড়স ৬০ টাকা কেজিতে বিক্রি হলেও এখন কেজিতে ২০ টাকা কমে ৪০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। সবচেয়ে কমেছে কাঁচামরিচের দাম। গত সপ্তাহ কাঁচামরিচ ১২০ টাকা কেজিতে বিক্রি হলেও এখন ৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া কাঁকরোল ৮০ টাকা থেকে কমে ৬০, পটল ৬০ টাকা থেকে কমে ৪০, শিম ৮০ টাকা থেকে কমে ৭০, করলা ৬০ টাকা থেকে কমে ৫০, চিকন বেগুন ৫০ টাকা থেকে কমে ৪০, ধুন্দল ৪০ টাকা থেকে কমে ৩০, গোল বেগুন ৭০ টাকা থেকে কমে ৬০, মিষ্টি কুমড়া ৫০ টাকা থেকে কমে ৪০ ও চিচিঙ্গা ৪০ টাকা থেকে কমে ৩০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। চায়না গাজর ১৬০, ঝিঙে ৪০, শসা ৩০, কাঁচা পেঁপে ২০, টমেটো ১২০, কচুরমুখী ৩০ টাকা কেজিতে, লাউ ৫০ টাকা পিস, কাঁচা কলা ৪০ হালি ও লেবু ৩০ টাকা হালিতে বিক্রি হচ্ছে।
একই বাজারে কাতলা ৩৫০-৪৩০, পাঙাশ ১৭০-২০০, পাবদা ৪০০-৫৩০, কালবাউশ ৩৪০-৪০০, মৃগেল ২৯০-৩৪০, শিং ৩৫০-৬৫০, রুই ৩৩০-৪৩০, সিলভার কার্প ২২০-২৯০, তেলাপিয়া ২১০-২৯০, শোল ৬০০-৮৫০, ট্যাংরা ৫৩০-৮০০, টাকি ৪২০-৫৫০ ও কৈ ২৫০-৩৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।
অপরদিকে স্থিতিশীল অবস্থায় ব্রয়লার মুরগি ১৬০, কক মুরগি ৩০০, খাসির মাংস ১১৫০ ও গরুর মাংস ৭৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
সবজির বাজারে কথা হয় নজরুল ইসলাম নামের একজন ক্রেতার সঙ্গে। তিনি বলেন, বাজারে সবজির প্রচুর সরবরাহ রয়েছে। এতে দাম কমেছে। তবে বাজারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনিটরিং জোরদার থাকলে দাম আরও কমে যাবে বলে মনে করছি। আব্দুল কাদির নামের আরেকজন ক্রেতা বলেন, অনেকদিন ধরে সবজির দামে ঊর্ধ্বগতি। এখন দাম সর্বোচ্চ ২০ টাকা পর্যন্ত কমেছে। দাম আরও কমানো প্রয়োজন।
সবজি বিক্রেতা জাহিদ হাসান বলেন, পাইকারিভাবে সবজির দাম কমে গেছে। কারণ, শীতকালীন সবজি বাজারে আসতে শুরু করেছে। এতে খুচরা পর্যায়ে দাম কমেছে। কিছুদিনের মধ্যে দাম আরও কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
এ বিষয়ে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ময়মনসিংহের সহকারী পরিচালক মো. আব্দুস ছালাম বলেন, অসাধু বিক্রেতারা যেন সিন্ডিকেট করে দাম বাড়াতে না পারে, সেজন্য বাজারে আমাদের নজরদারি রয়েছে। অহেতুক কেউ দাম বাড়াতে চেষ্টা করলে অভিযান চালিয়ে জরিমানার আওতায় আনা হবে।
