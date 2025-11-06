‘শেখ মজিবুর রহমান’কে বিএনপির মনোনয়ন দিতে ট্রেন আটকে বিক্ষোভ

‘শেখ মজিবুর রহমান’কে বিএনপির মনোনয়ন দিতে ট্রেন আটকে বিক্ষোভ
কিশোরগঞ্জ-৫ (নিকলী-বাজিতপুর) আসনে শেখ মজিবুর রহমান ইকবালকে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণার দাবিতে ট্রেন আটকে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন তার সমর্থকরা।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিকেলে সরারচর শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে থেকে একটি মিছিল বের হয়ে সরারচর বাজার প্রদক্ষিণ করে রেলগেট মোড়ে গিয়ে অবস্থান নেয়।
সেখানে বিক্ষুব্ধ সমর্থকরা কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকাগামী ‘কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস’ ট্রেনটি অল্প সময়ের জন্য আটকে দেন। পরে উপজেলা বিএনপির নেতারা সমর্থকদের সরিয়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করেন। প্রায় ১০ মিনিট ট্রেনটি থেমে ছিল বলে জানা গেছে।
বাজিতপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনির বলেন, ‘বাজিতপুর-নিকলির মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল। বিএনপির নেতাদের কাছে অনুরোধ—এই আসন যেন ছিনতাই না হয়, যেন মর্যাদা না হারায়। আমরা চাই শেখ মজিবুর রহমান ইকবালকেই ধানের শীষ প্রতীকে মনোনয়ন দেওয়া হোক।’
তিনি আরও বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া, তারেক রহমান ও কেন্দ্রীয় নেতাদের আহ্বান জানাচ্ছি—অবিলম্বে শেখ মজিবুর রহমান ইকবালের নাম ঘোষণা করুন। যতদিন পর্যন্ত তা না হবে, আমরা রাজপথে থাকবো। বাজিতপুর-নিকলির মানুষ বিএনপির প্রার্থী হিসেবে শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল ছাড়া কাউকে মেনে নেবে না।’
এসকে রাসেল/এসআর/জেআইএম