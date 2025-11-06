  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:৪২ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপির পক্ষে জনজোয়ার দেখে কিছু দল ‌‘হাংকিপাংকি’ শুরু করেছে

যে কোনো মূল্যে ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হতে হবে। নচেৎ দেশ মহাবিপর্যয়ের মধ্যে পড়বে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) ময়মনসিংহের ধোবাউড়ার গোয়াতলা ইউনিয়নের ইজারা পাড়ায় ৪ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রিন্স বলেন, গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করতে কয়েকটি দল নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। বিএনপির মনোনয়ন তালিকা, নির্বাচনি প্রস্তুতি ও বিএনপির পক্ষে জনজোয়ার দেখে কিছু দল ‌‘হাংকিপাংকি’ শুরু করেছে। নির্বাচনের জন্য মুখিয়ে থাকা জনগণের জোয়ারে সব ‘হাংকিপাংকি’ ভেসে যাবে।

তিনি বলেন, যারা জনগণের রায় ছাড়াই ঘি খেতে চান, তাদের ওপর আওয়ামী প্রেতাত্মা ভর করেছে। আওয়ামী নেত্রী (শেখ হাসিনা) যেমন ৯০ পরর্বতীতে জামায়াতকে সঙ্গে নিয়ে ঝাঁকি দিয়ে গণতন্ত্র শেখানোর নামে গণতন্ত্রের বিনাশ করতে চেয়েছিলেন, জামায়তের নেতারা তেমনি তাদের এককালের নেত্রীর দেখানো পথে আঙুল বাঁকা করে ঘি তোলার নামে গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা নস্যাৎ করতে চাচ্ছেন।

তিনি বলেন, গণতন্ত্রের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে ৯০ পরবর্তী পুরাতন ঐক্য নতুন করে হয়েছে কী না, জনগণ তা জানতে চায়। পলাতক ফ্যাসিবাদের কঙ্করের পর তাদের এককালের দোসরদের হুংকার শুনে জনগণের মনে সেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জনগণ এসব হুংকার বরদাস্ত করবে না।

তিনি নেতাকর্মীদের প্রতি ঘরে ঘরে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের সালাম পৌঁছে দিয়ে ধানের শীষের পক্ষে ভোট প্রার্থনার আহ্বান জানিয়ে বলেন, শুধু ভোট চাইলেই হবে না, ভোটের পর ধানের শীষের সরকার জনগণকে কী উপহার দেবে, তাও বলতে হবে।

গোয়াতলা ইউপি চেয়ারম্যান জাকিরুল ইসলাম টোটনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব আনসার আলী তুলার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আবদুল ওহাবকে সভাপতি ও গিয়াস উদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে সর্ব সম্মতিক্রমে ৪ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি নির্বাচিত করা হয়। এসময় স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

