পশুর নদীতে ইঞ্জিন বিকল, ৪২ যাত্রীকে উদ্ধার করলো কোস্টগার্ড
বাগেরহাটের মোংলায় পশুর নদীতে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভাসতে থাকা দুইটি ট্রলারসহ ৪২ যাত্রীকে উদ্ধার করেছে কোস্টগার্ড।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা (ঢাকা) লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, বুধবার সকাল ৯টার দিকে সুন্দরবনের দুবলারচরের রাস পূর্ণিমা পূজা ও পুণ্যস্নান শেষে ২টি ট্রলার ৪২ জন নারী-পুরুষ ও শিশু বাড়ী উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। পথিমধ্যে ওইদিন সন্ধ্যা ৬টার দিকে মোংলার পশুর নদীর হাড়বাড়ীয়া ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ট্রলার ২টি নদীতে ভাসতে থাকে।
পরে ট্রলারে থাকা একজন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কোস্টগার্ডকে বিষয়টি অবগত করে। এরপর সন্ধ্যা ৭ টার দিকে কোস্টগার্ড সদস্যরা ওই এলাকা থেকে ৪২ জন যাত্রীকে ইঞ্জিন বিকল হওয়া ট্রলার ২টিসহ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত সবাই খুলনার বটিয়াঘাটার বাসিন্দা।
তিনি আরও বলেন, উদ্ধারকৃত যাত্রী ও ট্রলার মোংলার জয়মনিরঘোলের জেটিতে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরণের উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখবে।
