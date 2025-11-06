সিলেটে প্রার্থীর স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দেবে পুলিশ
সিলেটে নিরাপত্তার স্বার্থে প্রার্থীদের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিকেলে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ (এসএমপি) কমিশনারের কার্যালয়ে সিলেট-১ ও সিলেট-৩ আসনের প্রার্থীদের নিয়ে এক সভায় একথা জানান কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী।
পুলিশ কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী বলেন, নির্বাচন সামনে রেখে আপনাদের সভা-সমাবেশ হবে। এজন্য প্রতিটি প্রার্থী দল থেকে কিছু স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করবেন। আমরা তাদের নির্বাচনি নিরাপত্তা বিষয়ে ব্রিফিং ও প্রশিক্ষণ দিতে চাই।
তিনি বলেন, নির্বাচনে পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। তবে দ্বিতীয় স্তরে দায়িত্ব পালন করবে প্রার্থীদের প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকরা।
প্রশিক্ষণ দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, আমাদের পুলিশের সংখ্যার সীমাবদ্ধতা আছে। উৎসবমুখর পরিবেশে যদি সভা-সমাবেশ হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু কোথাও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার আশঙ্কা পাওয়া যাচ্ছে। তাই সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের পাশাপাশি সবার সহযোগিতাও প্রয়োজন।
তিনি আরও বলেন, আমরা চাই প্রতিটি দল থেকে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবীর নাম দেওয়া হোক। আমরা তাদের নির্বাচনি নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়ে ব্রিফিং দেব। যাতে প্রার্থীরা নিরাপদে ও সফলভাবে অনুষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করতে পারেন।
