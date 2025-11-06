টাঙ্গাইল-১
স্বপন ফকিরের মনোনয়ন বাতিল দাবিতে আলীর সমর্থকদের বিক্ষোভ
টাঙ্গাইল-১ (ধনবাড়ী-মধুপুর) আসনে সদ্য ঘোষিত স্বপন ফকিরের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আলীর সমর্থকরা।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় মধুপুরে মোহাম্মদ আলীর অফিসের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে আনারস চত্বরে এসে শেষ হয়।
এসময় উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি জয়নাল আবেদীন বাবলু, বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেন, উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি এম এ মান্নান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
বক্তারা বলেন, তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে স্বপন ফকিরকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, যা মধুপুরের বিএনপির নেতাকর্মীদের প্রতি অবিচার। মধুপুরের প্রকৃত কর্মীরা এই মনোনয়ন মেনে নেবেন না। আমরা চাই, মধুপুরের ছেলে মোহাম্মদ আলীকে ধানের শীষ প্রতীক দেওয়া হোক। অন্যথায় কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এসআর