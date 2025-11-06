  2. দেশজুড়ে

পর্ণগ্রাফি মামলায় উপ-সহকারী প্রকৌশলী গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মানিকগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৯:৪০ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
পর্ণগ্রাফি মামলায় উপ-সহকারী প্রকৌশলী গ্রেফতার

ফেসবুকে পরিচয়ের জের ধরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে তরুণীর অর্ধনগ্ন ছবি ও ভিডিও ধারণ করে স্যোশাল মিডিয়ায় প্রচারের অভিযোগে এলজিইডির এক উপসহকারী প্রকৌশলী গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় বরগুনা সদর উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় থেকে তাকে গ্রেফতার করে মানিকগঞ্জ সদর থানা পুলিশ। পরে বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে হাজির করা হয়।

গ্রেফতারকৃত উপসহকারী প্রকৌশলী সামিউল আলীম (২২) ঢাকার সাভার থানার বজলুর রহমানের ছেলে। তিনি বরগুনা সদর উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী তরুণী একজন কলেজ শিক্ষার্থী। ২০২৩ সালে ফেসবুকে সামিউল আলিমের সঙ্গে পরিচয় হয় ওই তরুণীর। এর জের ধরে নিয়মিত মোবাইল ফোনে কথা বলতে থাকায় তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। এরপর থেকে নিয়মিত হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কলে কথা বলতেন তারা।

ভিডিও কলে কথা বলার সময় বিভিন্নভাবে ফুসলিয়ে ও ভুল বুঝিয়ে ওই তরুণীকে অর্ধনগ্ন হতে বাধ্য করে সামিউল আলিম। একপর্যায়ে ওই তরুণী বুঝতে পারে সামিউলের বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে রয়েছে এবং তার স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়। ফলে তাদের প্রেমের সম্পর্কের অবনতি হয়। এতে সামিউল ক্ষিপ্ত হয়ে কৌশলে তার মোবাইল ফোনে তরুণীর অর্ধনগ্ন ছবি ও ভিডিও ধারণ করে রেখেছে বলে হুমকি প্রদান করে। তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক বজায় না রাখলে তাকে নগদ আট লক্ষ টাকা দাবি করে এবং টাকা না দিলে অর্ধনগ্ন ছবি ও ভিডিও চিত্র ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। এরপর গত ২৮ অক্টোবর বিভিন্ন ফেসবুক পেইজ ও গ্রুপে তরুণীর অর্ধনগ্ন ভিডিও শেয়ার করে এবং তরুণীর ছোটবোনের মেসেঞ্জারে লিঙ্ক পাঠিয়ে দেয়।

ওই তরুণী দাবি করে, সামিউল ভিডিও কলে কথা বলার সময় তাকে চাঁপ প্রয়োগ করে অর্ধনগ্ন হতে বাধ্য করে এবং অর্ধনগ্ন ভিডিও চিত্র ধারণ করে। এসব ভিডিও দিয়ে পর্নোগ্রাফি তৈরি করে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ফেসবুক পেইজসহ ফেসবুক মেসেঞ্জার ও মেসেঞ্জার গ্রুপে ছড়িয়ে দেয়। এতে তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক মর্যাদাহানি হয়েছে। পরে এ ঘটনায় ভুক্তভোগী তরুণী সদর থানায় পর্ণগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেন।

এ বিষয়ে মানিকগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামাল হোসেন বলেন, গ্রেফতারকৃত আসামিকে আদালতের নির্দেশে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মো. সজল আলী/কেএইচকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।