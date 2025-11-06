কুমিল্লা-৬
হাজী ইয়াছিনের মনোনয়ন প্রত্যাশায় রোজা-গণইফতার
কুমিল্লা-৬ (সদর) আসনে বিএনপির মনোনয়ন দাবি ঘিরে টানা চার দিন ধরে কর্মসূচি পালন করছেন দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমিন-উর-রশিদ ইয়াছিনের অনুসারীরা। সড়ক অবরোধ, মশাল মিছিল, বিক্ষোভ সমাবেশ, নারীদের সমাবেশ, রোজা-ইফতার ও বিশেষ দোয়া মাহফিল পালন করছেন তারা।
বুধবার (৫ নভেম্বর) বিকেলে কুমিল্লা নগরীর কান্দিরপাড়ে কয়েক হাজার নারী সমবেত হন। সেখানে আয়োজিত সমাবেশ থেকে কুমিল্লা-৬ (সদর) আসনে হাজী আমিন-উর-রশিদ ইয়াছিনকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে ‘বিশেষ নফল রোজা পালনের’ ঘোষণা দেওয়া হয়। সেই ঘোষণার অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) দিনভর রোজা রেখে কান্দিরপাড়ে গণ-ইফতারের আয়োজন করেন তার অনুসারীরা।
গণ-ইফতার শেষে অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিলে নেতাকর্মীরা জানান, এলাকার উন্নয়ন, শান্তি, সাংগঠনিক ঐক্য ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আমিন-উর-রশিদ ইয়াছিনকে প্রার্থী হিসেবে দেখতে চান কুমিল্লার সাধারণ মানুষ। এজন্য তারা আল্লাহর দরবারে দোয়া, ইবাদত ও কর্মসূচির মাধ্যমে বিশেষ প্রার্থনা করে যাচ্ছেন।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব ২৩৭টি আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। সেখানে কুমিল্লা-৬ আসনে চেয়ারপারসনের আরেক উপদেষ্টা মনিরুল হক চৌধুরীর নাম ঘোষণা করা হয়। এরপর থেকেই কুমিল্লার রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে আমিন-উর-রশিদ ইয়াছিনের অনুসারীরা এই ঘোষণাকে ‘তৃণমূলের প্রত্যাশার প্রতিকূল’ দাবি করে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানান এবং ধারাবাহিক কর্মসূচি শুরু করেন।
আমিন-উর-রশিদের অনুসারীদের অভিযোগ, তৃণমূল নেতাকর্মীদের মতামত বিবেচনা না করেই মনোনয়নের তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারা দাবি করেন, দুই দশক ধরে কুমিল্লা-৬ আসনের রাজনীতিতে নেতৃত্ব, আন্দোলন, সাংগঠনিক কাজ ও সাংগঠনিক ত্যাগের স্বীকৃতিই হওয়া উচিত—যা আমিন-উর-রশিদ ইয়াছিন অর্জন করেছেন।
কুমিল্লা-৬ আসনটি কুমিল্লা সিটি করপোরেশন, আদর্শ সদর উপজেলা, সদর দক্ষিণ উপজেলা ও সেনানিবাসের একটি অংশ নিয়ে গঠিত। ২০১৮ সালে আমিন-উর-রশিদ ইয়াছিন এই আসনে বিএনপির মনোনয়ন পান। অন্যদিকে মনিরুল হক চৌধুরী একই নির্বাচনে কুমিল্লা-১০ আসনে দলীয় মনোনয়ন পান। পরে সীমানা পুনর্নির্ধারণে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা কুমিল্লা-১০ থেকে বাদ পড়ে কুমিল্লা-৬ আসনের সঙ্গে যুক্ত হয়। এরপর থেকে নতুন সীমানার কুমিল্লা-৬ আসনে মনিরুল হক চৌধুরী। আর কুমিল্লা-৬ পুরোনো সীমানার রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের নেতৃত্বের দাবি তুলে ধরছেন ইয়াছিনপন্থিরা।
মনছুর নিজামী নামের এক যুবদল নেতা বলেন, ‘আমরা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি করছি। আমাদের লক্ষ্য বিরোধিতা নয়, ন্যায়সঙ্গত দাবির স্বীকৃতি। আমিন-উর-রশিদ ইয়াছিন শুধু একজন নেতা নন; কুমিল্লা-৬ আসনের মানুষের আস্থা-ভরসার নাম। তাই তাকেই চাই।’
ডলি আক্তার নামের এক নারী নেত্রী বলেন, ‘নারীদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করা, স্থানীয় সমস্যায় পাশে থাকা, শিক্ষা ও মানবিক সহায়তায় ভূমিকা থাকায় নারীদের আস্থার জায়গা তৈরি হয়েছে ইয়াছিন ভাইয়ের প্রতি। এজন্য আজ আমরা রোজা রেখেছি, ইফতার করেছি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে।’
গণ-ইফতার ও দোয়া মাহফিলে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। পাশাপাশি সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।
জাহিদ পাটোয়ারী/এসআর/জেআইএম