ভিডিও ভাইরাল
ছোট ভাইয়ের সঙ্গে মারামারি করতে বড় ভাইয়ের মাইকিং
জমি নিয়ে দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্ব। এর জের ধরে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে মারামারি করতে চান বড় ভাই। এজন্য মাইকে ঘোষণা দিচ্ছেন তিনি।
গাইবান্ধার এমনই একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ওই ব্যক্তির নাম আব্দুল কুদ্দুস মিয়া (৬৫)। তিনি পলাশবাড়ী উপজেলা সদরের বৈরীহরিণমারী গ্রামের মৃত আব্দুল হোসেনের ছেলে।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) দুপুরে রিকশায় করে গোটা গ্রামে মাইকে ঘোষণা দেন কুদ্দুস মিয়া। ভাইরাল ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা যায়, ‘একটি ঘোষণা, একটি ঘোষণা। আগামীকাল শুক্রবার জুমার নামাজের পর আমার জমি বুঝে না দেওয়ায় আমার ছোট ভাই হাবিজার সঙ্গে মারামারি হবে।’
মাইকিং করে মারামারির বিষয়ে জানতে চাইলে কুদ্দুস মিয়া বলেন, ‘আমার ছোট ভাই হাবিজার (৫৫) দীর্ঘদিন ধরে আমার জমি মেরে খাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েকবার সালিশ হলেও সে মানেনি। তাই বাধ্য হয়ে মাইক ভাড়া করে মাইকিং করছি। আমার জমি আমি বুঝে পেতে চাই।’
এ বিষয়ে হাবিজার মিয়ার বক্তব্য জানতে চেয়ে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।
পলাশবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুলফিকার আলী ভুট্টু বলেন, ‘খবর পেয়ে বড় ভাই আব্দুল কুদ্দুস মিয়াকে থানায় ডেকে নেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
আনোয়ার আল শামীম/এসআর