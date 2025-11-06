  2. দেশজুড়ে

মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মেহেরপুর
প্রকাশিত: ০৯:৫৭ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে মহিলা দল। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে জেলার বড়বাজারের দলীয় কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ।

সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ। তিনি বলেন, মেহেরপুর-১ আসনে যেভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে সেটি দলীয় জনমতের পরিপন্থি। আমরা এ মনোনয়ন অবিলম্বে বাতিলের দাবি জানাচ্ছি। অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

বিক্ষোভ মিছিলে মহিলা দলের সহ-সভাপতি সাবিয়া সুলতানা, সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নাজমুন নাহার, জেলা মহিলা দলের সদস্য নবীনাসহ মহিলা দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

আসিফ ইকবাল/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।