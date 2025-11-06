মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ
মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে মহিলা দল। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে জেলার বড়বাজারের দলীয় কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ।
সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ। তিনি বলেন, মেহেরপুর-১ আসনে যেভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে সেটি দলীয় জনমতের পরিপন্থি। আমরা এ মনোনয়ন অবিলম্বে বাতিলের দাবি জানাচ্ছি। অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
বিক্ষোভ মিছিলে মহিলা দলের সহ-সভাপতি সাবিয়া সুলতানা, সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নাজমুন নাহার, জেলা মহিলা দলের সদস্য নবীনাসহ মহিলা দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।
আসিফ ইকবাল/আরএইচ/জেআইএম