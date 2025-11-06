৭ বছরের প্রেম, বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে তরুণীর অনশন

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ১০:১৪ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
অনশনরত তরুণী

সাত বছরের প্রেম। তবে বিয়ে করতে টালবাহানা করছেন। এ অবস্থায় বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে এসে অবস্থান নিয়ে অনশন করছেন এক তরুণী (২৫)।

চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার বাইছারা গ্রামে এমনই ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) দুপুর থেকে তিনি প্রেমিক ওসমানের (২৬) বাড়িতে অবস্থান করছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওসমান বাইছারা গ্রামের দুলাল মিয়ার ছেলে। ওই তরুণী একই গ্রামের বাসিন্দা। দীর্ঘ সাত বছর ধরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক চলছিল। দুজনই চট্টগ্রামে একসঙ্গে পড়াশোনা ও চাকরি করতেন।

তরুণীর অভিযোগ, ওসমান বিয়ের প্রলোভনে তাকে একাধিকবার চট্টগ্রামের সি-বিচ এলাকার হোটেল ও তার ভাড়া বাসায় নিয়ে রাত কাটিয়েছেন। কিন্তু এখন বিয়ের কথা উঠলে বিভিন্ন অজুহাতে তা এড়িয়ে যাচ্ছেন।

তিনি বলেন, ‘দীর্ঘ সাত বছর ধরে ওসমানের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে ছিলাম। সে আমাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু এখন নানা বাহানা করছে। তাই আমি তার বাড়িতে এসেছি। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবো।’

প্রেমিক ওসমানের বাবা দুলাল মিয়া বলেন, ‘ছেলেমেয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল, সেটা জানি। তবে মেয়ের এমনভাবে এসে বসা ঠিক হয়নি। আমি বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন। ছেলের মতামত ছাড়া কিছু বলা সম্ভব নয়।’

তরুণীর মা বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে আমার মেয়ের সঙ্গে ওসমানের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। আমরা বিয়ের প্রস্তাব দিলেও ছেলের পরিবার রাজি হয়নি। এখন চাই উভয়েই যেন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়।’

এ বিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য রুহুল আমিন বলেন, ‘একাধিকবার ওসমানকে সমাধানের জন্য বলেছিলাম, কিন্তু সে কর্ণপাত করেনি। এখন মেয়েটি বিয়ের দাবিতে অনশন করছে, এটা খুবই দুঃখজনক।

শরীফুল ইসলাম/এসআর

