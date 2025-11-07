খুলনায় প্রবাসফেরত যুবককে গুলি করে হত্যা

খুলনায় প্রবাসফেরত যুবককে গুলি করে হত্যা
খুলনার রূপসায় সোহেল (৪০) নামে প্রবাসফেরত এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) রাতে উপজেলার ৩ নম্বর নৈহাটি ইউনিয়নের রহিমনগর গ্রামের মানিক সরদারের বালুর মাঠে এ ঘটনা ঘটে।
সোহেল রহিমনগর গ্রামের রুস্তম হাওলাদারের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন পর প্রবাস থেকে দেশে ফিরেছেন।
রূপসা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আ. সবুর খান জানান, সোহেল রুটি ও দই কেনার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। দুর্বৃত্তদের ছোড়া আটটি গুলি তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে লাগে। হত্যার কারণ উদঘাটন ও জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।
আরিফুর রহমান/আরএইচ/জিকেএস