বগুড়ায় ছেলের লাঠির আঘাতে বাবার মৃত্যু

বগুড়ায় ছেলের লাঠির আঘাতে বাবার মৃত্যু
বগুড়ার কাহালুতে পারিবারিক কলহে সৎ ছেলের লাঠির আঘাতে বাবা নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে কাহালু পৌরসভার পালপাড়া বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহতের নাম মো. মিলন (৩৫)। তিনি ওই এলাকার মো. আমজাদ আলীর ছেলে। ঘটনার পর অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত সৎছেলে মো. শামীমকে (২১) আটক করেছে পুলিশ।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, ঘটনার দিন পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরে বাবা মিলন ও ছেলে শামীমের মধ্যে ঝগড়া বাধে। এক পর্যায়ে ক্ষুব্ধ শামীম লাঠি দিয়ে মিলনের মাথায় আঘাত করেন। এতে গুরুতর আহত হন মিলন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে আঘাত গুরুতর হওয়ায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
পুলিশ জানায়, নিহত মিলন একাধিক মামলার আসামি ছিলেন। মাত্র এক সপ্তাহ আগে তিনি বগুড়া জেলা কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান।
কাহালু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিতাই চন্দ্র সরকার জানান, আটক শামীমকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তবে ঠিক কোন কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সেটি তদন্তের আগ পর্যন্ত নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।
