বিএনপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে: দুলু
বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেছেন, ‘কিছু রাজনৈতিক দল মনে করছে নির্বাচন নিরপেক্ষ হলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) তারেক রহমানের নেতৃত্বে আবারও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাবে। এজন্য বিএনপির বিরুদ্ধে এখনো ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে।’
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোর-২ আসনের বিএনপির দলীয় ধানের শীষের প্রার্থী মনোনীত করায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, বিএনপির যখন ক্ষমতায় থাকে তখনও ষড়যন্ত্র হয়। আবার বিএনপি যখন ক্ষমতায় যাবে তখনও ষড়যন্ত্র হয়। তার অংশ হিসেবে নতুন করে নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।
তিনি বলেন, ‘অনুরোধ করবো আপনারা বিএনপি নেতাকর্মীরা সব বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ ধানের প্রতীকের জয়লাভ করাতে হবে।’
এসময় জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রহিম নেওয়াজ, যুগ্ম-আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান শাহীন, সাইফুল ইসলাম আফতাব, জেলা বিএনপির সদস্য ছাবিনা ইয়াসমিন ছবি, নাসিম উদ্দিন নাসিম, জেলা যুবদলের সভাপতি এ হাই তালুকদার ডালিম, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক ফরহাদ আলী দেওয়ান শাহীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
রেজাউল করিম রেজা/আরএইচ/জিকেএস