  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ১১:৩৭ এএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এসময় আরও তিনজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) রাতে ফতুল্লা কাশীপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শ্রমিকের নাম মো. ইয়াসিন আরাফাত ওরফে বাবু (২৮)। তিনি ফতুল্লার পূর্ব ধর্মগঞ্জের আবু কালামের ছেলে। এ ঘটনায় দগ্ধ তিনজনকে চিকিৎসার জন্য রাতে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট নেওয়া হয়েছে।
দগ্ধরা হলেন, রবিউল (২২), জমির আলী (২৩) ও ইমরান (২২)।

শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে তারা ওই নির্মাণাধীন ব্রিজে চারজন রড টেনে উপরে তুলছিলেন। এসময় বৈদ্যুতিক তারে লেগে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয় চারজন। এতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ইয়াসিনের।

নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন বলেন, বিষয়টি আমাদের জানানো হয়নি। আপনার কাছ থেকে শুনলাম। খোঁজ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে পারবো।

ফতুল্লা থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। আমরা খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পুলিশ পাঠাই। সেখানে ঘটনাস্থলে একজনকে মৃত পাওয়া যায়। বাকি তিনজনকে ঢাকায় পাঠানো হয়।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/আএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।